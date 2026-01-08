Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
ATTUALITÀArrestiInchiesteOmicidiVenetoVenezia

Sergiu Tarna, svolta nell’omicidio del barman di Mestre: arrestato un vigile urbano di Venezia

08 Gennaio 2026 - 11:22 Stefania Carboni
embed
Avrebbe freddato il 25enne con la pistola d'ordinanza. Ancora da chiarire il movente

C’è un arresto per l’omicidio di Sergiu Tarna, il barista ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Sulla morte del 25enne è arrivata la svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore capo reggente di Venezia Stefano Ancilotto e dal pm Christian Del Turco. In manette, secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, è finito S.R., 40 anni, agente della polizia locale di Venezia. Avrebbe ucciso il giovane con la pistola d’ordinanza.

Chi è il vigile arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna

S.R., secondo quanto ricostruito dal quotidiano, frequentava i locali di Mestre, è originario di Chioggia. Nel 2024 era stato candidato alle elezioni comunali, oltre all’impiego alla polizia locale ha fatto in passato anche il vigilante privato. Era tornato al lavoro per la città veneziana dopo un periodo di aspettativa. Si è riusciti a risalire al lui perché il vigili i primi giorni dell’anno non si è presentato a lavoro. Il giorno dell’omicidio l’uomo era salito in macchina allontanandosi verso il Friuli ma facendo ritorno nel Veneziano dopo alcune ore.

Il movente, ancora da chiarire

Non è chiaro ancora perché il vigile abbia freddato il barista. Quello che è certo è che il 31 dicembre, mentre tutti si preparavano per Capodanno Tarna era già morto, abbandonato vicino a un canale nell’area tra Fusina e il Vallone Moranzani. Non è chiaro ancora se la pista da seguire sia quella dello spaccio mestrino, e di un debito di droga poi non pagata. Gli inquirenti sono riusciti a stringere il cerchio attorno all’agente grazie anche ai due cellulari che Tarna aveva ancora in tasca. Il barman, ricostruisce il Corriere Veneto, finito il turno di lavoro la sera del 30 dicembre, aveva incontrato un amico in un locale vicino al posto di lavoro. Poi ha ricevuto una telefonata, e si è allontanato di corsa, incontro probabilmente al suo aguzzino.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Marin Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio per «motivi abietti»

2.

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma: ecco i biglietti vincenti

3.

Famiglia nel bosco, le educatrici contro mamma Catherine: «Diffidente e infastidita, non vuole farci insegnare ai figli»

4.

Marin Jelenic: chi è l’uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio

5.

Picchiato a 11 anni col mestolo dal padre, il giudice toglie i figli ai genitori dopo il video su TikTok: le vecchie segnalazioni ignorate

leggi anche
freddo italia previsioni meteo
ATTUALITÀ

Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioni

Di Ugo Milano
bar le 7 meraviglie roma biglietto vincente lotteria italia
ATTUALITÀ

Nel bar che ha venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia: «Una signora ne ha comprati 100»

Di Alba Romano
cesso-oro-zelensky-protesta-riarmo-foto
ATTUALITÀ

Il «cesso d’oro» di Zelensky a Varazze, la provocazione contro le armi all’Ucraina – La foto

Di Ugo Milano