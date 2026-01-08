Sergiu Tarna, svolta nell’omicidio del barman di Mestre: arrestato un vigile urbano di Venezia

Avrebbe freddato il 25enne con la pistola d'ordinanza. Ancora da chiarire il movente

C’è un arresto per l’omicidio di Sergiu Tarna, il barista ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Sulla morte del 25enne è arrivata la svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore capo reggente di Venezia Stefano Ancilotto e dal pm Christian Del Turco. In manette, secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, è finito S.R., 40 anni, agente della polizia locale di Venezia. Avrebbe ucciso il giovane con la pistola d’ordinanza.

Chi è il vigile arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna

S.R., secondo quanto ricostruito dal quotidiano, frequentava i locali di Mestre, è originario di Chioggia. Nel 2024 era stato candidato alle elezioni comunali, oltre all’impiego alla polizia locale ha fatto in passato anche il vigilante privato. Era tornato al lavoro per la città veneziana dopo un periodo di aspettativa. Si è riusciti a risalire al lui perché il vigili i primi giorni dell’anno non si è presentato a lavoro. Il giorno dell’omicidio l’uomo era salito in macchina allontanandosi verso il Friuli ma facendo ritorno nel Veneziano dopo alcune ore.

Il movente, ancora da chiarire

Non è chiaro ancora perché il vigile abbia freddato il barista. Quello che è certo è che il 31 dicembre, mentre tutti si preparavano per Capodanno Tarna era già morto, abbandonato vicino a un canale nell’area tra Fusina e il Vallone Moranzani. Non è chiaro ancora se la pista da seguire sia quella dello spaccio mestrino, e di un debito di droga poi non pagata. Gli inquirenti sono riusciti a stringere il cerchio attorno all’agente grazie anche ai due cellulari che Tarna aveva ancora in tasca. Il barman, ricostruisce il Corriere Veneto, finito il turno di lavoro la sera del 30 dicembre, aveva incontrato un amico in un locale vicino al posto di lavoro. Poi ha ricevuto una telefonata, e si è allontanato di corsa, incontro probabilmente al suo aguzzino.