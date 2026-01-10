Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
«Suo figlio ha un forte mal di testa», i genitori lo portano in ospedale: 12enne muore per un’emorragia cerebrale

10 Gennaio 2026 - 08:58 Ugo Milano
embed
I funerali si terranno oggi, 10 gennaio, alle 15 nella Basilica di Santa Teresa ad Anzio

«Vostro figlio ha un forte mal di testa». È da quella frase, pronunciata dalle insegnanti in tarda mattinata, che è cominciato l’incubo per la famiglia del 12enne di Anzio Cristian Cirolla, morto nella notte dell’8 gennaio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Fino a poche ore prima il ragazzo stava bene. Il 7 gennaio era rientrato regolarmente a scuola dopo le vacanze di Natale e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto. Nel pomeriggio, però, il quadro clinico è precipitato rapidamente. Quel dolore alla testa, inizialmente attribuito a una possibile influenza, è diventato sempre più violento, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento urgente in ospedale a Roma. Una corsa contro il tempo che purtroppo non è bastata. In ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 12enne.

Le cause della morte

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe un’emorragia cerebrale o un aneurisma, eventi improvvisi e spesso fatali anche in soggetti giovanissimi, come accaduto al 27enne Francesco Pozzoli di Treviso lo scorso dicembre. La notizia di Cristian è stata diffusa dalla Grifone Soccer di Nettuno, la scuola calcio in cui Cristian giocava. La società ha sospeso tutte le attività per due giorni in segno di lutto, mentre decine di club sportivi hanno pubblicato messaggi di cordoglio. «Era un ragazzo educato, positivo, con un grande spirito di squadra», racconta il suo allenatore Luciano Bottoni. «Si era inserito subito nel gruppo, dava tutto in campo. Ricordo la sua gioia dopo una vittoria importante e quando mi disse che lo avevano premiato come miglior difensore del torneo». I funerali si terranno oggi alle 15 nella Basilica di Santa Teresa ad Anzio. Compagni di scuola, di squadra, amici e familiari saranno lì per l’ultimo saluto a Cristian.

