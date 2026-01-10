Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIGiovanbattista FazzolariGoverno MeloniMario DraghiUcrainaUnione europea

Il governo: «L’inviato speciale Ue in Ucraina? Può essere Mario Draghi»

10 Gennaio 2026 - 09:16 Alba Romano
embed
Mario Draghi
Mario Draghi
Lo dice il sottosegretario Fazzolari al Foglio

Secondo il governo Mario Draghi è candidato a diventare l’inviato speciale Ue in Ucraina. Lo dice al Foglio oggi il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: «Sì, se fosse per noi sì» è la risposta. Dell’indicazione di un uomo dell’Unione in Ucraina aveva parlato anche la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. L’Italia, è il ragionamento, ha la figura migliore che è apprezzata anche da Francia e Germania.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Vi spiego perché la strage di Crans-Montana rischia di non avere giustizia»

2.

Crans, arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti. Per la moglie Jessica chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico – Il video

3.

Minneapolis, gli attimi dopo gli spari. «Posso controllarle il polso? Sono medico». L’agente Ice lo gela: «No, non mi interessa» – Il video

4.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

5.

Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»