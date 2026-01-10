Il governo: «L’inviato speciale Ue in Ucraina? Può essere Mario Draghi»

Lo dice il sottosegretario Fazzolari al Foglio

Secondo il governo Mario Draghi è candidato a diventare l’inviato speciale Ue in Ucraina. Lo dice al Foglio oggi il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: «Sì, se fosse per noi sì» è la risposta. Dell’indicazione di un uomo dell’Unione in Ucraina aveva parlato anche la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. L’Italia, è il ragionamento, ha la figura migliore che è apprezzata anche da Francia e Germania.