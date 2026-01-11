Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIAlì KhameneiIranTeheranUSAVideo

Iran, il blackout selettivo del governo che manda in onda le strade vuote mentre le piazze esplodono. Continuano gli scontri contro l’esercito – Il video

11 Gennaio 2026 - 07:03 Stefania Carboni
embed
Si allarga la protesta nonostante le minacce del governo e del procuratore generale Movehedi Azad. Il Pentagono ha presentato a Trump una lista dei possibili obiettivi da colpire per favorire i manifestanti

Gli avvertimenti sono arrivati ieri, con l’aumento dell’allerta in tutto l’Iran e l’avvertimento del procuratore generale Mohammad Movahedi Azad: chiunque parteciperà alle proteste sarà considerato un «nemico di Dio», quindi a rischio pena di morte. Eppure, nonostante il pugno duro del regime degli ayatollah le proteste in Iran sono continuate. Anche stanotte dove, in un paese senza più internet e collegamenti telefonici, le persone sono scese in piazza. Come lo dimostrano le poche immagini filtrate all’estero, da viale Vakil Abad a Mashhad. Dove i manifestanti si nascondono dietro le barricate mentre le forze di sicurezza sparano da una passerella, diffuse dal creator Vahid.

Il blackout selettivo del regime

Come racconta Gabriella Colarusso su Repubblica il blackout iraniano è particolare, perché selettivo. Gli apparati di sicurezza garantiscono le connessioni alla tv di stato e a poche agenzie di stampa favorevoli al governo. Diffondono strade vuote, manifestazioni pro regime, specialmente durante i funerali di alcuni agenti di sicurezza uccisi nelle manifestazioni. Ma non è così perché le persone manifestano a TeheranMashhadTabrizAhvazRasht. In reazione all’appello di Reza Pahlavi, il figlio esule dello Scià deposto nel 1979, pronto a guidare una «transizione democratica». Perché a parlare sono gli ospedali, tre della capitale, al collasso secondo quanto riporta Bbc: lì arrivano feriti gravi e morti, vittime della repressione del regime. Fonti tra gli attivisti confermano a Repubblica che alcune organizzazioni di camionisti si sono fermate e che quindi dopo i negozianti altre categorie stanno per entrare in sciopero. Un paese che si avvia alla paralisi mentre è atteso l’intervento del presidente Masoud Pezeshkian, che dopo Khamenei dovrebbe parlare al paese.

Ma Trump interverrà? La lista degli obiettivi

Il presidente Usa Donald Trump per ora ha manifestato il suo appoggio verso i manifestanti iraniani, dichiarandosi pronto a intervenire. Secondo quanto ipotizzato dal Wall Street Journal gli Stati Uniti potrebbero iniziare a sequestrare le petroliere iraniane, così come ha fatto nei giorni scorsi per quelle legate al Venezuela. Un’azione che non peserebbe molto a livello energetico, salvo qualche oscillazione nei mercati sul greggio. Ma il New York Times sostiene che un piano per Teheran ci sia. Lo ha presentato il Pentagono a Trump, con una lista dei possibili obiettivi, anche non militari, nella Capitale. Il dilemma non è più il se, ma il come e il quando.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

2.

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

3.

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

4.

I contatti con l’estero, le bugie: perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

5.

Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti»

leggi anche
iran bandiera londra
ESTERI

Londra, sale sul balcone dell’ambasciata iraniana e piazza la bandiera del Scià al posto di quella della Repubblica Islamica – Il video

Di Alba Romano
Trump Khamenei
ESTERI

L’Iran spegne Internet per soffocare le proteste. Khamenei: «Non cediamo ai sabotatori. Trump? Sarà abbattuto come il Faraone» – Il video

Di Stefania Carboni
ESTERI

Addio al regime di Khamenei (su X): così Elon Musk cambia la bandiera dell’Iran

Di Ugo Milano