Sean Penn si accende una sigaretta durante i Golden Globe 2026 – La foto virale

L'attore 65enne è stato fotografato mentre ne fumava una, seduto al suo tavolo, durante la cerimonia di premiazione al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles

Fumatore di lunga data, Sean Penn non è riuscito a superare la serata dei Golden Globes 2026 senza la sua dose di nicotina. L’attore 65enne è stato fotografato mentre fumava una sigaretta seduto al suo tavolo durante la cerimonia di premiazione al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. «Diversi ospiti stavano cercando un posto per fumare fuori dal teatro. Ma un regista mi ha detto di averlo visto accendere una sigaretta proprio all’interno del teatro, al suo tavolo», ha riferito una fonte a Vanity Fair Usa. Poco dopo, lo scatto ha iniziato a circolare online.

Non è la prima volta

Non si tratta però di un episodio isolato. Penn è noto per non rinunciare al fumo anche in contesti pubblici: nel 2018 fumò durante un’intervista al Late Show with Stephen Colbert e, più recentemente, ha acceso una sigaretta dopo l’altra nel corso di una conferenza stampa al Marrakech International Film Festival del 2024.