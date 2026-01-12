Metsola vieta l’ingresso ai rappresentanti del regime iraniano al Parlamento europeo

«I nostri servizi hanno ricevuto l'ordine di negare l'ingresso a qualsiasi rappresentante che tenti di farlo con effetto immediato», ha spiegato la presidente del Parlamento europeo agli eurodeputati

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha deciso di vietare l’ingresso nelle sedi del Parlamento europeo a ogni diplomatico o rappresentante del governo iraniano. «Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti e, in linea con il nostro Regolamento, ho preso la decisione di vietare a tutti i diplomatici, al personale delle missioni diplomatiche, ai funzionari governativi e ai rappresentanti della Repubblica Islamica dell’Iran di accedere a qualsiasi sede del Parlamento europeo», ha spiegato Metsola in una lettera indirizzata agli europarlamentari.

«Coloro che sfidano le strade, i prigionieri politici ancora detenuti, hanno bisogno di più della semplice solidarietà»

«I nostri servizi hanno ricevuto l’ordine di negare l’ingresso a qualsiasi rappresentante che tenti di farlo con effetto immediato», ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo. «Coloro che sfidano le strade, i prigionieri politici ancora detenuti, hanno bisogno di più della semplice solidarietà – sottolinea -. La posizione del Parlamento europeo, come deciso in plenaria, è chiara e negli ultimi giorni abbiamo ribadito il nostro appello al rispetto dei diritti umani, alla designazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica come organizzazione terroristica e all’estensione delle sanzioni dell’UE a tutti coloro che si impegnano in repressione, violenza ed esecuzioni. Il popolo iraniano può continuare a contare sul sostegno, la solidarietà e l’azione di questo Parlamento».