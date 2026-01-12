Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Turbolenza sull’Air Force One, la battuta di Trump con i giornalisti: «Mi aggrapperei a qualcosa, ma non sarà Karoline» – Il video

12 Gennaio 2026 - 23:12 Alba Romano
trump air force one leavitt
Durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington, l’aereo viene improvvisamente scosso da una forte turbolenza, al punto che Trump è costretto a interrompere il suo discorso

C’è un video girato a bordo dell’Air Force One che sta facendo il giro dei social nelle ultime ore: le immagini mostrano Donald Trump mentre parla con i giornalisti durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington, quando l’aereo viene improvvisamente scosso da una forte turbolenza. Il presidente si trova in piedi, accanto alla portavoce Karoline Leavitt, quando il velivolo inizia a “ballare” in modo evidente. Visibilmente sorpreso dagli scossoni, Trump interrompe il discorso e commenta con una frase: «Vorrei aggrapparmi a qualcosa, ma non sarà Karoline», dice sorridendo, tra le risate dei presenti.

Il siparietto, ripreso dagli operatori a bordo, è stato rilanciato rapidamente su X, Instagram e TikTok, dove in poche ore ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti. C’è chi sottolinea l’ironia del presidente e chi invece si sofferma sulla scena insolita, con Trump costretto a mantenere l’equilibrio mentre l’aereo presidenziale affronta la turbolenza.

