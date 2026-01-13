Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Arabia Saudita, Trump e il golf club a Diriyah “nel nome di Allah”

13 Gennaio 2026 - 15:12 David Puente
Il dettaglio non viene mai citato nei comunicati ufficiali

La Trump Organization ha annunciato la costruzione del nuovo Trump International Golf Club Wadi Safar a Diriyah, alle porte di Riyadh, presentandolo come uno dei progetti di punta della sua espansione internazionale. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali e accompagnato dalle immagini della cerimonia inaugurale, con Eric Trump accanto alla prima pietra del complesso. Un dettaglio, però, non viene mai citato.

Le fotografie pubblicate nei post social ufficiali mostrano il terzo figlio di Donald Trump durante la cerimonia di posa della prima pietra, accanto a una grande targa dorata con iscrizioni in inglese e in arabo. Su quella in inglese compare una formula che non appare in alcun comunicato ufficiale: “In The Name Of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful“. Non si tratta di una scelta comunicativa dell’organizzazione legata al presidente americano, ma di un elemento cerimoniale che precede il riferimento al regno di Salman bin Abdulaziz e al principe ereditario Mohammed bin Salman, seguendo il protocollo istituzionale saudita. Una formula che, negli Stati Uniti e nel mondo MAGA, non risulta affatto neutra.

Il riferimento ad Allah, pur ben visibile nelle immagini ufficiali, viene di fatto ignorato nel racconto che accompagna l’inaugurazione. Non si riscontrano polemiche o reazioni dall’area politica e mediatica trumpiana che spesso rivendica una forte identità cristiana, come dimostrato nel recente passato dalle critiche mosse al giuramento sul Corano di Zohran Mamdani come sindaco di New York.

