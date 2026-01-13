Calciomercato, colpo dell’Atalanta: sfila Giacomo Raspadori alla Roma e il Napoli. Tutti gli acquisti

Alla Fiorentina arriva dai Leeds Jack Harrison, mentre la Roma accoglie Robinio Vaz

La notizia del giorno, per ora, nel calciomercato italiano è che l’Atalanta ha preso Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid. L’accordo tra i due club, secondo quanto riporta Repubblica, vale 23 milioni di euro. L’attaccante ha accettato e dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore per le visite mediche. Rimangono a bocca asciutta Roma e Napoli, società che avevano lavorato per ottenere il calciatore.

La Fiorentina chiude con Harrison, la Roma con Vaz

La Fiorentina intanto ha preso dal Leeds l’esterno offensivo Jack Harrison. Sta per raggiungere anche lui Firenze. I viola, che sono terzultimi in classifica, dovrebbero metter a segno altri colpi nelle prossime ore. Robinio Vaz approda invece nella AsRoma. Il calciatore, secondo quanto riporta Repubblica, ha trovato l’accordo con il club giallorosso per 25 milioni di euro, bonus compresi.

