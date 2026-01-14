Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h: quali sono le strade coinvolte

L'obiettivo è implementare il nuovo limite di velocità in mille strade della Capitale. Dal 15 gennaio, si comincia con il centro storico

La delibera è stata firmata e i cartelli sono pronti. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, scatterà il nuovo limite di 30 chilometri orari nel centro storico di Roma, all’interno della Ztl. La novità riguarderà anche le arterie più grandi, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro di Marcello e del Traforo. Con l’entrata in vigore dei nuovi limiti, la Capitale si appresta a diventare l’ultima grande città italiana a sposare l’iniziativa di «città 30», che consiste nel ridurre da 50 a 30 km/h la velocità massima consentita nella maggior parte delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere lo spazio più vivibile per pedoni e ciclisti.

L’esperienza di Bologna e le polemiche di Salvini

Il progetto di «città 30» è già realtà in diverse città italiane, tra cui Olbia e Bologna. Nel capoluogo emiliano, l’introduzione dei nuovi limiti di velocità fu accompagnato anche da una forte polemica politica, che vide contrapposti il sindaco Matteo Lepore e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Quest’ultimo provò a ostacolare il provvedimento con una direttiva ministeriale che limitava i casi in cui le amministrazioni locali possono derogare al limite “standard” dei 50 km/h. Una polemica simile si ripetè pochi mesi più tardi anche a Milano, dove il Consiglio comunale ha approvato una delibera per ridurre la velocità di circolazione delle auto del centro storico, ma in modo più graduale.

Il piano di Roma per la sicurezza stradale

Alle strade di Roma su cui da domani scatteranno i nuovi limiti di velocità se ne aggiungeranno presto tante altre. L’obiettivo dell’amministrazione di Roberto Gualtieri è arrivare a un totale di mille strade con limite massimo fissato a 30 km/h. I piani del Comune, inoltre, prevedono di installare cinque nuovi autovelox su via Cristoforo Colombo, realizzare 175 attraversamenti pedonali rialzati e nuove strade scolastiche. Nel corso del 2026, infine, saranno installati 40 nuovi Photored, dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni.

ANSA/Comune di Roma | Una mappa delle strade di Roma dove scatterà il nuovo limite di 30 km/h

Foto copertina: Dreamstime/Bjorn Wylezich