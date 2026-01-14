Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
ECONOMIA & LAVOROInchiesteSicurezza informaticaTruffe

Gli avvisi di «rinnovo immediato» della tessera sanitaria, l’ultima truffa che ruba i dati: come funziona e cosa si rischia

14 Gennaio 2026 - 14:26 Giulia Norvegno
embed
Tessera sanitaria
Tessera sanitaria
A lanciare l'allarme è lo stesso ministero della Salute. Le email con link che rimandano a siti molto simili a quelli istituzionali. I rischi in caso di furto dei dati personali

Arriva via email un messaggio apparentemente ufficiale che invita a rinnovare con urgenza la tessera sanitaria. Il linguaggio è formale, il mittente sembra autorevole, ma si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa digitale tramite phishing, tecnica mirata a carpire informazioni sensibili degli utenti. A lanciare l’allarme è stato il ministero della Salute attraverso i propri canali social nelle scorse ore: «Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Non si tratta di comunicazioni ufficiali». L’avviso arriva dopo la diffusione massiccia di questi messaggi fraudolenti che stanno raggiungendo migliaia di cittadini.

Come funziona la truffa

Le email ingannevoli contengono un link che rimanda a un sito web contraffatto, graficamente molto simile alle piattaforme istituzionali. Una volta cliccato, l’utente viene invitato a compilare un modulo con dati personali e sensibili: residenza, contatti telefonici, informazioni anagrafiche e finanziarie. Dati preziosi per i truffatori, che possono riutilizzarli per altre attività criminali, a cominciare dalla clonazione dei documenti. Il meccanismo è studiato per apparire credibile e spingere la vittima ad agire rapidamente, sfruttando il senso di urgenza creato dalla richiesta di «rinnovo immediato».

Il Ministero della Salute ha chiarito che non invia mai email con link per il rinnovo della tessera sanitaria e non richiede l’inserimento di dati personali attraverso moduli online non istituzionali. Le raccomandazioni sono chiare: cancellare immediatamente il messaggio sospetto, non cliccare sui link contenuti nell’email e soprattutto non fornire alcun dato personale. Prestare attenzione a questi dettagli può fare la differenza tra cadere nella trappola o proteggere la propria identità digitale da utilizzi fraudolenti.

Come si rinnova la tessera sanitaria

La tessera sanitaria ha una validità di sei anni e il rinnovo avviene in modo completamente automatico: alla scadenza è l’Agenzia delle Entrate a spedire il nuovo documento direttamente all’indirizzo di residenza del cittadino, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’interessato. In caso di furto o smarrimento, è possibile richiedere un duplicato online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione del richiedente, senza dover necessariamente recarsi presso l’ASL di appartenenza. Nessuna procedura richiede mai l’invio di dati sensibili via email o la compilazione di moduli su siti esterni.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Novantanove parlamentari non hanno pubblicato i loro redditi 2024 violando la legge sulla trasparenza. Fra loro molti nomi noti, ma il peggio di tutti è il M5s

2.

Dalla riforma dell’Isee al Bonus mamme fino alla Tari: quali sono le misure di sostegno alle famiglie nel 2026

3.

Tutti pazzi per gli occhiali con l’AI, Meta e Luxottica pronti a raddoppiare la produzione per battere la concorrenza

4.

Per La Stampa è in pole position il gruppo Sae (Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri). Leonardis formalizza a Gedi la proposta di acquisto e il suo piano. Anche i veneti pronti a farlo

5.

L’innovazione sbarca in cucina, così a Fabriano si progettano i sistemi di cottura di domani: «Ecco la formula vincente di Elica»

leggi anche
medico finto condana santagostino
ATTUALITÀ

Si finge dottoressa e cura a casaccio oltre 800 pazienti: «Volevo farmi accettare da mia suocera»

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

L’amministratore di condominio indagato per 50mila euro spariti dalla cassa. «Scappato coi soldi? No, è stato truffato lui»

Di Ugo Milano
Chiara Ferragni in tribunale
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravata

Di Giovanni Ruggiero
casello autostradale
ATTUALITÀ

Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva

Di Cecilia Dardana
truffe telefoniche call center
ATTUALITÀ

Telemarketing, la mossa anti-truffe dell’Agcom: numeri verdi «sicuri» visibili sul telefono anche per le chiamate in arrivo

Di Ugo Milano
Chiara Ferragni
CULTURA & SPETTACOLO

Chiara Ferragni in tribunale: è il giorno della sentenza. Le accuse sulla truffa: cosa rischia per lo scandalo pandoro e le uova di Pasqua

Di Giulia Norvegno