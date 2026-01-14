Gli avvisi di «rinnovo immediato» della tessera sanitaria, l’ultima truffa che ruba i dati: come funziona e cosa si rischia

A lanciare l'allarme è lo stesso ministero della Salute. Le email con link che rimandano a siti molto simili a quelli istituzionali. I rischi in caso di furto dei dati personali

Arriva via email un messaggio apparentemente ufficiale che invita a rinnovare con urgenza la tessera sanitaria. Il linguaggio è formale, il mittente sembra autorevole, ma si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa digitale tramite phishing, tecnica mirata a carpire informazioni sensibili degli utenti. A lanciare l’allarme è stato il ministero della Salute attraverso i propri canali social nelle scorse ore: «Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Non si tratta di comunicazioni ufficiali». L’avviso arriva dopo la diffusione massiccia di questi messaggi fraudolenti che stanno raggiungendo migliaia di cittadini.

Come funziona la truffa

Le email ingannevoli contengono un link che rimanda a un sito web contraffatto, graficamente molto simile alle piattaforme istituzionali. Una volta cliccato, l’utente viene invitato a compilare un modulo con dati personali e sensibili: residenza, contatti telefonici, informazioni anagrafiche e finanziarie. Dati preziosi per i truffatori, che possono riutilizzarli per altre attività criminali, a cominciare dalla clonazione dei documenti. Il meccanismo è studiato per apparire credibile e spingere la vittima ad agire rapidamente, sfruttando il senso di urgenza creato dalla richiesta di «rinnovo immediato».

Il ministero: «Da noi nessuna email con link per rinnovo»

Il Ministero della Salute ha chiarito che non invia mai email con link per il rinnovo della tessera sanitaria e non richiede l’inserimento di dati personali attraverso moduli online non istituzionali. Le raccomandazioni sono chiare: cancellare immediatamente il messaggio sospetto, non cliccare sui link contenuti nell’email e soprattutto non fornire alcun dato personale. Prestare attenzione a questi dettagli può fare la differenza tra cadere nella trappola o proteggere la propria identità digitale da utilizzi fraudolenti.

Come si rinnova la tessera sanitaria

La tessera sanitaria ha una validità di sei anni e il rinnovo avviene in modo completamente automatico: alla scadenza è l’Agenzia delle Entrate a spedire il nuovo documento direttamente all’indirizzo di residenza del cittadino, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’interessato. In caso di furto o smarrimento, è possibile richiedere un duplicato online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione del richiedente, senza dover necessariamente recarsi presso l’ASL di appartenenza. Nessuna procedura richiede mai l’invio di dati sensibili via email o la compilazione di moduli su siti esterni.