Groenlandia: Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviano militari. Trump: «Le slitte con i cani non bastano»

Gli sfottò del presidente alla missione europea: «Dite alla Danimarca di andarsene da lì, ORA!»

I soldati francesi «sono già in arrivo», ha dichiarato Emmanuel Macron. Parteciperanno a una missione militare europea, che include elementi tedeschi e norvegesi e svedesi in Groenlandia, l’isola sotto sovranità danese ambita da Donald Trump. Francia, Svezia, Germania e Norvegia hanno annunciato che avrebbero inviato personale militare nel territorio artico per una missione di ricognizione che, secondo una fonte del ministero delle Forze Armate francese, fa parte dell’esercitazione danese «Arctic Endurance».

«Arctic Endurance»

«I primi militari francesi sono già in arrivo. Altri seguiranno», ha detto il presidente francese nella notte sul social network X. La missione è partita «con l’obiettivo di possibili contributi militari a supporto della Danimarca nel garantire la sicurezza nella regione. Per esempio nel campo delle capacità di sorveglianza marittime», ha spiegato il ministero della difesa tedesco. Questa «esplorazione della Groenlandia» avverrà nei prossimi tre giorni, ha detto il ministero. Aggiungendo che una «squadra di ricognizione» composta da 13 membri della Bundeswehr sarà inviata sul sito. Il dispiegamento militare francese include un numero non specificato di membri di unità montane esperte in climi freddi.

Danimarca, Stati Uniti e Groenlandia

Dopo un incontro con funzionari statunitensi alla Casa Bianca mercoledì, il ministro degli Esteri danese Lars Lkke Rasmussen ha sottolineato che Danimarca e Stati Uniti hanno un «disaccordo fondamentale» sul futuro della Groenlandia. «È chiaro che (il presidente degli Stati Uniti Trump) ha il desiderio di prendere il controllo della Groenlandia», ha detto ai giornalisti. Tuttavia, non è «assolutamente necessario» che Washington prenda il controllo di questo territorio autonomo danese, ha aggiunto. Affermando di voler «lavorare a stretto contatto con gli americani». Ma, ha continuato il ministro, «questa deve, ovviamente, essere una cooperazione rispettosa». Trump ha ribadito lo stesso giorno, durante uno scambio con i giornalisti, che gli Stati Uniti «hanno bisogno della Groenlandia» per garantirne la sicurezza. Tuttavia, ha detto di «pensare che si sarebbe trovata una soluzione».

La soluzione per la Groenlandia

I ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia hanno anche incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. La loro speranza era di chiarire i «malintesi» generati dalle minacce di Trump di «conquistare» l’isola artica, appartenente a un partner della NATO, senza escludere un intervento militare. Trump sostiene che il suo paese deve controllare questo territorio perché altrimenti sarebbe occupato dalla Russia o dalla Cina. «Non siamo riusciti a cambiare la posizione americana. È chiaro che il presidente ha il desiderio di conquistare la Groenlandia. E abbiamo chiarito molto, molto chiaramente che ciò non è nell’interesse del regno», ha detto Rasmussen.

Le slitte con i cani

Il ministro ha ricordato che la Danimarca è un alleato della NATO che ha sostenuto le invasioni statunitensi in Afghanistan e Iraq con truppe. «Le idee che non rispettano l’integrità territoriale del Regno di Danimarca e il diritto all’autodeterminazione del popolo groenlandese sono, ovviamente, totalmente inaccettabili», ha concluso. «La NATO sarà più formidabile ed efficace quando la Groenlandia sarà nelle mani degli Stati Uniti. Qualsiasi cosa al di sotto di questa cifra è inaccettabile», ha detto Trump sui social media. La Danimarca si è ripromessa prima dell’incontro di ieri di aumentare ulteriormente la sua presenza militare sull’isola scarsamente popolata e strategicamente posizionata. Ma Trump ha deriso l’iniziativa: «Dite alla Danimarca di andarsene da lì, ORA! Due slitte per cani non bastano!».

«Dove, groenlandese?»

Durante i colloqui, la Casa Bianca ha scritto su X: «Dove, groenlandese?» Il post era accompagnato da un disegno di due slitte trainate da cani: una diretta verso la Casa Bianca e una grande bandiera americana, e l’altra verso le bandiere cinese e russa sopra il Cremlino e la Grande Muraglia coperti di fulmini. La Danimarca afferma di aver investito quasi 14 miliardi di dollari nella sicurezza artica. «Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma insisteremo anche all’interno della NATO per più esercitazioni e una maggiore presenza NATO nell’Artico», ha scritto il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen in una dichiarazione inviata all’Afp in vista dell’incontro a Washington.

Le esercitazioni Nato

Il vice primo ministro groenlandese Mute Egede ha riferito dopo l’incontro che nei «prossimi giorni» arriveranno nel territorio altre truppe NATO per esercitazioni. «Si prevede un aumento del numero di voli e navi militari», ha detto in una conferenza stampa. Personale militare francese, tedesco e nordico parteciperà alla missione militare. Incorporando i 2,16 milioni di km2 della Groenlandia gli Usa supererebbero Cina e Canada, diventando il secondo paese più grande al mondo per superficie, dopo la Russia. Russia e Cina hanno intensificato le loro attività nell’Artico, dove il ghiaccio si sta sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici, ma nessuno dei due paesi rivendica il controllo della Groenlandia.