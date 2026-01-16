Rosanna Banfi e il nuovo tumore: «Dopo 16 anni l’ospite non invitato si è ripresentato». La reazione del padre Lino

Il racconto dell'attrice a Storie al bivio, su Rai2. La scoperta a luglio, quando le è stato trovato un nodulo per cui ha dovuto operarsi

«Mi sono spaventata moltissimo. Ho temuto che il cancro, tornato ai polmoni sedici anni dopo quello al seno, fosse qualcosa di molto serio. Ma ho affrontato l’operazione con serenità: prima di addormentarmi con l’anestesia ho pensato alla cosa più bella del mondo, mia nipote Matilde». Così Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, si è raccontata nel programma di Monica Setta Storie al bivio, nella puntata di sabato 17 gennaio su Rai2.

La scoperta del nuovo tumore e l’operazione

«A luglio ho scoperto di avere un nodulo – ha spiegato l’attrice – ma solo dopo l’intervento ho saputo che si trattava di un tumore maligno, fortunatamente senza coinvolgimento dei linfonodi». Ad aiutarla ad affrontare l’attesa sono stati il marito Fabio, al suo fianco da trentacinque anni, i figli e la nipotina. «Mio padre Lino era molto preoccupato, ma nessuno me lo ha mai fatto pesare», ha aggiunto. «Quando la Tac ha confermato che ero “pulita”, abbiamo festeggiato con una grande cena a base di orecchiette. Sono convinta che a proteggermi sia stata mia madre Lucia, da lassù».

L’annuncio sui social «dell’ospite non invitato»

A sedici anni dalla sua prima battaglia contro il tumore, Rosanna Banfi aveva raccontato sui social, lo scorso novembre, che l’«ospite non invitato», come lo definiva lei stessa, si era ripresentato. L’annuncio era arrivato attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto. «Dopo sedici anni l’ospite assolutamente non invitato si era ripresentato alla mia porta», aveva scritto l’attrice, spiegando che questa volta il tumore «aveva scelto un’altra stanza della mia casa», una metafora delicata per indicare una nuova localizzazione della malattia senza entrare nei dettagli clinici. «Ma l’abbiamo cacciato a calci nel c..o», aveva concluso.

Foto copertina: ANSA/VINCENZO LIVIERI | Rosanna Banfi alla conferenza sulla proposta di legge per il diritto all’oblio oncologico, 5 giugno 2023