«Oggi è una splendida giornata»: la gioia di Rossana Banfi dopo la diagnosi del nuovo tumore: «Ho ricevuto una telefonata»

L'attrice, operata per un tumore al seno nel 2009, condivide la bella notizia con i suoi fan: «I linfonodi ora sono puliti»

«Oggi è una splendida giornata». Inizia così l’ultimo post pubblicato sui social da Rossana Banfi, figlia dell’attore Lino, in cui posa sorridente e annuncia di essere finalmente guarita dal tumore. «Perché direte voi miei piccoli lettori… perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, sopratutto perché ho ricevuto la telefonata più importante, no non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita», si legge ancora nel post pubblicato su Instagram. «Un professore – conclude Rossana Banfi – che mi ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!».

Il tumore al seno nel 2009

Lo scorso 19 novembre, l’attrice aveva rivelato il ritorno della malattia, raccontando di aver scoperto solo dopo sedici anni la presenza di un nuovo tumore. Nel 2009, Rosanna Banfi è stata operata per un tumore al seno e da allora si è sempre impegnata nelle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione contro i tumori. Questa volta la malattia aveva colpito un’altra parte del corpo, come spiega nel post Instagram, senza però specificare quale.