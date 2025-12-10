Addio a Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”: si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello

Lo ha annunciato la sua famiglia con un post sui social: «Non riusciamo a immaginare la vita senza la sua luce»

La famiglia lo ha annunciato nella mattina del 10 dicembre con un messaggio diffuso sui social: Sophie Kinsella è morta, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. L’autrice britannica, il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham, si è spenta «serenamente», circondata dai suoi affetti più stretti. «Non riusciamo a immaginare la vita senza la sua luce», scrivono i familiari nel post pubblicato su Instagram, dove ricordano la sua «gratitudine infinita» nonostante la lunga malattia affrontata «con un coraggio inimmaginabile».

Chi era Sophie Kinsella

Kinsella viveva a Londra con il marito e i loro cinque figli. Era nata nella capitale britannica il 12 dicembre 1969 e aveva iniziato la sua carriera come giornalista, per poi diventare una delle autrici più amate al mondo grazie al romanzo I love shopping, pubblicato nel 2000. Quel libro (in originale The Secret Dreamworld of a Shopaholic) avrebbe cambiato la sua vita e il genere rosa: inaugurò infatti la stagione della “chick lit”, con un tono fresco, ironico e pop capace di parlare a un’intera generazione di lettrici.

La protagonista della serie, Becky Bloomwood, una giovane impulsiva e disastrosa con una dipendenza affettuosamente tragicomica per lo shopping, divenne un’icona globale. I suoi guai, i suoi acquisti compulsivi e il suo ottimismo incrollabile accompagnarono milioni di lettrici in tutto il mondo: oltre 40 milioni di copie vendute, traduzioni ovunque e un film del 2009 diretto da P. J. Hogan, con Isla Fisher nel ruolo di Becky. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Mondadori, che ha affidato ai social un saluto affettuoso: «È stato un onore essere stati il tuo editore. Per le risate, la tenerezza, i personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo».

La diagnosi di tumore

Lo scorso anno Kinsella aveva scelto di condividere pubblicamente la diagnosi che aveva ricevuto nel 2022: glioblastoma, una delle forme più aggressive di tumore al cervello. Aveva spiegato di aver atteso a lungo prima di parlarne perché desiderava proteggere i figli e permettere loro di affrontare con delicatezza la nuova realtà familiare.