Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto

L'annuncio sul sito della società viola

È morto il presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Lo annuncia la società viola in un comunicato sul suo sito web. «Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato».

Rocco Commisso

Commisso era nato a Marina di Gioiosa Ionica il 25 novembre del 1949. È morto negli Stati Uniti, dove si era trasferito all’età di 12 anni per raggiungere il padre falegname insieme alla famiglia. Era laureato in ingegneria industriale e aveva un MBA alla Columbia. Poi ha fondato l’azienda Mediacom che si occupava di tv via cavo. Negli anni è stato anche proprietario dei New York Cosmos. Il 6 giugno 2019 ha comprato la squadra italiana di calcio della Fiorentina per una cifra stimata tra i 150 e 170 milioni di dollari. Per l’organizzazione della Fiorentina ha scelto Joe Barone come direttore Generale e Daniele Pradè come direttore sportivo.

Il Viola Park

«‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini», racconta il comunicato. «Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell’affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia».