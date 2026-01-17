Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
Con la pistola in piazza per festeggiare il Capodanno, trovato il “pistolero” diventato virale: «Ha solo 12 anni»

17 Gennaio 2026 - 11:30 Alba Romano
La scoperta della polizia dopo aver analizzato decine di immagini delle telecamere di sorveglianza

È un ragazzo di appena 12 anni il protagonista del video che la notte di Capodanno ha fatto il giro dei social prima di essere rimosso, il cosiddetto «pistolero» che ha esploso diversi colpi nella piazza centrale di Castelsangiovanni, nel Piacentino, creando momenti di caos tra la folla e i fuochi d’artificio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Libertà, la polizia locale, dopo aver analizzato decine di immagini delle telecamere di sorveglianza e filmati pubblicati su Instagram, lo ha identificato e segnalato alla procura per i Minorenni.

Guai per i genitori e il nonno

Data la sua giovanissima età, il ragazzino non è punibile, ma guai seri rischiano invece i genitori e il nonno, proprietario dell’arma, che ha ammesso di averla consegnata al nipote «per onorare la tradizione di famiglia». L’arma utilizzata è una semiautomatica, caricata a salve, ma capace comunque di generare allarme pubblico e pericolo in una piazza gremita di persone. Il caso aveva già suscitato grande clamore per i momenti di caos provocati dai fuochi e dai colpi esplosi in piena notte.

