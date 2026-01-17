Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
ATTUALITÀGiovaniInchiestePadovaUniversitàVenetoViolenza sessualeViolenza sulle donne

Padova, studentessa violentata dal portiere di un albergo mentre era ubriaca a una festa di laurea

17 Gennaio 2026 - 08:54 Ugo Milano
embed
laurea
laurea
Il pm ha chiesto due anni di reclusione per l'imputato, un 24enne di Cassino (Frosinone)

Un ragazzo di 24 anni originario di Cassino (Frosinone), all’epoca dei fatti portiere d’albergo a Padova, è imputato per violenza sessuale con l’accusa di aver abusato di una studentessa universitaria approfittando delle sue condizioni psicofisiche compromesse dopo una festa di laurea. Il procedimento, che riguarda una giovane padovana, è arrivato al rito abbreviato davanti alla gup Laura Alcaro. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto una condanna a due anni di reclusione. La sentenza, come riferisce Il Gazzettino, è attesa per il prossimo 29 gennaio.

Cos’è successo quella sera

I fatti risalgono al maggio 2024. La ragazza, iscritta a Ingegneria navale in un’università ligure, si trovava a Padova quando ha incontrato un cugino, che l’ha invitata a una festa di laurea. Durante la serata la studentessa ha conosciuto il giovane portiere dopo aver bevuto numerosi superalcolici, fino a trovarsi in uno stato di forte ebbrezza. In quelle condizioni avrebbe accettato di seguirlo nell’hotel dove lui lavorava. Secondo la ricostruzione della procura, una volta rimasti soli in una stanza, l’uomo avrebbe avuto un rapporto sessuale approfittando dell’incapacità della ragazza di esprimere consenso.

Il mattino dopo la serata

Il mattino successivo, visibilmente scossa, la studentessa è stata notata da un barista del centro storico prima di rientrare nella sua città universitaria. Si è resa conto di aver avuto un rapporto senza il suo consenso, si è recata al pronto soccorso e ha poi presentato denuncia. Le indagini della squadra mobile hanno raccolto le testimonianze di altri partecipanti alla festa, che hanno confermato lo stato di alterazione alcolica della giovane. Per l’accusa, dunque, l’abuso sarebbe avvenuto sfruttando l’ubriachezza della ragazza.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

È morto Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe. Arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La Spezia

2.

Ranucci e il Garante: «Hanno speso 6 mila euro dal macellaio, quanti sono in famiglia?»

3.

Guido Scorza e le accuse al Garante della Privacy: «Non sapevo che fossero clienti del mio studio»

4.

Nello zaino di Annabella Martinelli bigliettini dove annuncia il suicidio. La 22enne trovata morta, impiccata, vicino a dove aveva lasciato la bici

5.

Parte la raccolta di capelli per realizzare parrucche per gli ustionati di Crans Montana

leggi anche
prete giornalista
ATTUALITÀ

Chiesto il rinvio a giudizio per il prete-giornalista accusato di violenza sessuale. Gli approcci al collega 40enne durante il Conclave

Di Alba Romano
27enne padova foto pedopornografiche
ATTUALITÀ

Il babysitter di Padova trovato con centinaia di foto e video pedopornografici

Di Alba Romano
julio iglesiasi accuse violenza sessuale
ATTUALITÀ

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due ex dipendenti: «Controllo, molestie e un clima di terrore»

Di Bruno Gaetani
tribunale assoluzione gay stupro
ATTUALITÀ

Assolto dall’accusa di stupro: «Sono gay, non mi interessano le donne»

Di Alba Romano
giovane accoltellato roma
ATTUALITÀ

Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»

Di Ugo Milano