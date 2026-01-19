Per il Board of Peace di Gaza Trump manda l’invito anche a Vladimir Putin

L'apertura del Cremlino: «Valuteremo». E pure il giudizio sull'annunciata annessione della Groenlandia è cambiato

Nel Board of peace che dovrebbe ricostruire la Striscia di Gaza ci sarà, probabilmente, anche Vladimir Putin. Certamente, Donald Trump ha invitato anche il leader del Cremilino, come ha spiegato il suo portavoce, Dmitry Peskov. Ora Mosca sta valutando, ha aggiunto: «Attualmente stiamo studiando i dettagli di questa proposta, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli»

La Groenlandia e «il ruolo di Trump nella storia»

La mossa ha avuto certamente la conseguenza di ammorbidire la posizione russa in relazione alla Groenlandia e all’annunciata annessione da parte degli Stati uniti. Peskov infatti, ha detto che «risolvendo la questione dell’annessione della Groenlandia», il presidente americano Donald Trump entrerà «nella Storia». Una posizione ben diversa di quella con cui, alcuni giorni fa, il Cremlino aveva confermato di riconoscere come legittima l’appartenenza dell’isola al regno di Danimarca.

Oggi, 19 gennaio, invece, Peskov ha detto di non volersi esprimere sul fatto se sia una cosa «buona o cattiva»: «Ci si può astenere dal giudicare se sia una cosa buona o cattiva, se sia conforme ai parametri del diritto internazionale o no, ma ci sono esperti internazionali che ritengono che Trump, risolvendo la questione dell’annessione della Groenlandia, entrerà sicuramente nella Storia. Senza discutere se sia una cosa buona o cattiva, è difficile non concordare con questi esperti, Mosca sta osservando attentamente tutto ciò che sta accadendo. Per quanto riguarda i nostri piani nei confronti della Danimarca e della Groenlandia, lascio questo senza commenti», avrebbe concluso il portavoce, citato dalla Tass.

Gli altri invitati, il sì di Meloni

A quanto si capisce, Trump ha invitato finora 60 membri a partecipare al Board of Peace. Tra questi ci sono certamente Javier Milei e Viktor Orbán che hanno immediatamente accettato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche lei aderito all’iniziativa dopo l’invito di Trump: «Penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano, siamo pronti a fare la nostra pace nella costruzione del piano di pace», è stato il suo annuncio.