L’incredibile lettera di Trump alla Norvegia: «Non mi avete dato il Nobel, non penso più alla pace»

La lettera del presidente Usa, rivelata da Sky News: «Perché mai Copenhagen dovrebbe avere un "diritto di proprietà"?»

«La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un “diritto di proprietà”? Non ci sono documenti scritti». Così Donald Trump torna all’attacco sulla Groenlandia e lo fa in una lettera scritta al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store. Nel documento – rivelato da Nick Schifrin della Pbs e confermato dal tabloid norvegese Aften Posten – il presidente americano ribadisce l’intenzione degli Stati Uniti di assumere il controllo dell’isola, anche a costo di mettersi contro gli alleati europei: «Sappiamo solo che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!».

«Non mi sento più in dovere di pensare alla pace»

Nella lettera indirizzata al primo ministro norvegese, Trump esprime anche tutto il proprio rammarico per non essere stato insignito del Nobel per la Pace 2025. «Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più», scrive il presidente americano, «non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America».

Foto copertina: EPA/Shawn Thew | Il presidente americano Donald Trump