Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
ESTERICessate il fuocoDanimarcaDonald TrumpGroenlandiaNegoziati di paceNorvegiaPremio NobelUSA

L’incredibile lettera di Trump alla Norvegia: «Non mi avete dato il Nobel, non penso più alla pace»

19 Gennaio 2026 - 10:03 Bruno Gaetani
embed
trump lettera norvegia pace groenlandia nobel
trump lettera norvegia pace groenlandia nobel
La lettera del presidente Usa, rivelata da Sky News: «Perché mai Copenhagen dovrebbe avere un "diritto di proprietà"?»

«La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un “diritto di proprietà”? Non ci sono documenti scritti». Così Donald Trump torna all’attacco sulla Groenlandia e lo fa in una lettera scritta al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store. Nel documento – rivelato da Nick Schifrin della Pbs e confermato dal tabloid norvegese Aften Posten – il presidente americano ribadisce l’intenzione degli Stati Uniti di assumere il controllo dell’isola, anche a costo di mettersi contro gli alleati europei: «Sappiamo solo che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!».

«Non mi sento più in dovere di pensare alla pace»

Nella lettera indirizzata al primo ministro norvegese, Trump esprime anche tutto il proprio rammarico per non essere stato insignito del Nobel per la Pace 2025. «Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più», scrive il presidente americano, «non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America».

Foto copertina: EPA/Shawn Thew | Il presidente americano Donald Trump

Articoli di ESTERI più letti
1.

Crans-Montana, Moretti: «È vero, l’allarme antincendio non c’era»

2.

Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l’accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l’incendio». Il piano di fuga in aereo

3.

I controdazi da 93 miliardi, il «bazooka» anti-Usa: l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump. Tajani: «L’Italia cercherà di mediare»

4.

Board of Peace, le regole di Trump per il suo «Onu parallelo»: un miliardo di dollari per diventare membro permanente. Da Orbán a Meloni: gli invitati e chi ha accettato

5.

Trump impone nuovi dazi all’Europa per strappare la Groenlandia, l’ira di Macron e Starmer. L’Ue prepara la vendetta: ecco cosa può succedere

leggi anche
strumento anti coercizione bazooka ue trump
ESTERI

Strumento anti-coercizione: cos’è il «bazooka» che l’Ue potrebbe usare contro Trump

Di Gianluca Brambilla
groenlandia golden dome usa donald trump
ESTERI

Golden Dome: perché Trump vuole la Groenlandia

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

I controdazi da 93 miliardi, il «bazooka» anti-Usa: l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump. Tajani: «L’Italia cercherà di mediare»

Di Simone Disegni
ESTERI

Board of Peace, le regole di Trump per il suo «Onu parallelo»: un miliardo di dollari per diventare membro permanente. Da Orbán a Meloni: gli invitati e chi ha accettato

Di Ygnazia Cigna