Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLombardiaMilanoSvizzeraWhatsApp

Diego e quel messaggio agli amici: «Vado a fare soldi facili in Svizzera». Si indaga sui giorni in cui il 14enne, ritrovato, ha fatto perdere le sue tracce

21 Gennaio 2026 - 17:25 Stefania Carboni
embed
quattordicenne ritrovato
quattordicenne ritrovato
Il giovane è stato individuato in un poliambulatorio a Milano. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, Claudio Papagno: «Ci sono zone d'ombra e diverse questioni da chiarire»

Ha fatto perdere le sue tracce per nove giorni, mentre la sua famiglia, residente a San Giovanni Lupatoto, nel veronese, viveva ore di angoscia. D., 14enne, è stato trovato oggi in un poliambulatorio a Milano, una casa di comunità, in via Livigno. Sta bene, e ora la madre lo ha raggiunto in questura. Ma si cerca di capire come abbia trascorso questi ultimi giorni e se qualcuno lo ha aiutato.

«Aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato»

Una cosa sembra certa: il 14enne aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato del capoluogo lombardo. Lo ha riferito, da Verona, il comandante provinciale dei Carabinieri, Claudio Papagno, che ha svolto le indagini. «Il ragazzo – ha dichiarato ai giornalisti – era sicuramente in difficoltà. Ci sono zone d’ombra e diverse questioni da chiarire. D’altronde sono passati nove giorni e quindi sarà necessario comprendere come ha vissuto, dove è andato a dormire, che cosa ha fatto questo ragazzo, che ricordiamo è un giovanissimo di soli 14 anni». Il comandante ha precisato quindi che il fascicolo aperto dalla Procura per sottrazione di minore «rimane, e ancora su quello si indaga, anche se sarà importante ora ascoltarlo con calma una volta che sarà tornato a Verona. Per capire la dinamica dei fatti è meglio chiarire tutto quello che è accaduto».

Il messaggio agli amici: «Vado a fare soldi facili in Svizzera»

Prima di andare via di casa, il 14enne aveva scritto su un gruppo WhatsApp di amici di andare «a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». «Questa – ha aggiunto il comandante Papagno – è un’altra delle zone d’ombra che dovranno essere chiarite: come mai un ragazzo di 14 anni pensa di andare a Milano e in Svizzera a fare ‘soldi facili’, quindi capire che cosa possa aver letto o quale tipo di annuncio possa essere aver incontrato».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

2.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro. Ipotizzato il danno erariale, deve decidere la Corte dei Conti

3.

«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro

4.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L’orrore che emerge dall’autopsia

5.

Diego Baroni «è vivo, ma qualcuno lo trattiene», il sospetto sul 14enne scomparso: le tracce che portano a Milano e i social attivi

leggi anche
Pronto soccorso ospedale NIguarda
ATTUALITÀ

Crans-Montana, fuori dal coma i 16enni Leo e Kean. I compagni di classe si svegliano al Niguarda: come fanno a comunicare

Di Alba Romano
tribunale
ATTUALITÀ

«C’era la sentenza già scritta», la scoperta di un avvocato sul banco dei giudici. I fogli sospetti in aula: cosa avevano deciso

Di Giulia Norvegno
Claudio Carlomagno e Federica Torzullo
ATTUALITÀ

Claudio Carlomagno ha confessato, il crollo davanti al gip per il femmicidio di Federica Torzullo: che cosa rischia il marito

Di Giovanni Ruggiero