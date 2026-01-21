Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco: cosa vuole fare il governo sui veicoli storici – Il video

21 Gennaio 2026 - 17:37 Ugo Milano
L'intervento del vicepremier alla Camera: «Al lavoro su un provvedimento, lo completeremo entro la primavera»

«È mia intenzione sostenere fortemente l’iniziativa relativa alla presentazione della candidatura Unesco come patrimonio immateriale per la Vespa, un iter complesso ma di fondamentale importanza per tutelare questi beni». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time.

Il provvedimento del governo

Questo obiettivo, ha spiegato il leader leghista, si inserisce in un progetto più ampio che prevede, attraverso un provvedimento a cui stanno lavorando il Mit e il ministero dell’Ambiente, «l’introduzione di modalità agevolate di accesso alle aree soggette a limitazioni strutturali della circolazione per tutti i veicoli storici e collezionistici, comprese anche la Fiat 500 e la Vespa», ha spiegato Salvini. Il governo conta di «portarlo a compimento entro la prossima primavera».

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Il vicepremier Matteo Salvini alla Camera durante il question time

