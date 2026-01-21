Vandalizzata la statua di Cristiano Ronaldo a Madeira: un uomo la cosparge di benzina e le dà fuoco – Il video

L'autore del gesto, identificato dalla polizia portoghese, è ancora ricercato

Attacco vandalistico contro la statua di Cristiano Ronaldo a Funchal, capitale dell’arcipelago di Madeira. Un uomo ha dato fuoco al monumento, condividendo il video dell’azione sui propri profili social. L’uomo è attualmente ricercato dalla polizia portoghese, che ha fatto sapere di averlo già identificato. Nessun dettaglio, invece, sulle motivazioni del gesto.

Il video postato sui social

Nel video condiviso sui social, si vede l’uomo versare del liquido infiammabile sulla statua dell’ex goleador di Manchester United, Real Madrid e Juventus, che è nato proprio sull’isola di Madeira. Secondo quanto riportano i media portoghesi, l’incendio sarebbe durato solo alcuni secondi e non avrebbe causato danni significativi alla statua.