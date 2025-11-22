Il regalo speciale di Trump a Cristiano Ronaldo: prima di lui lo hanno ricevuto solo Musk e Netanyahu

La star del calcio ha lasciato la Casa Bianca con un'onorificenza che pochissime altre persone al mondo possono dire di aver ricevuto

Sorrisi, strette di mano, foto con sorrisi a 32 denti. Ma al di là delle formule di rito e ciò che prevede il protocollo presidenziale, Cristiano Ronaldo se ne è andato da Washington con un regalo che pochissime altre persone al mondo possono vantare: la chiave in oro della Casa Bianca. Durante la sua visita nella capitale degli Stati Uniti, la stella dell’Al Nassr è stata ricevuta da Donald Trump. Un’occasione d’oro per il presidente americano, sempre più in difficoltà nei sondaggi, che ne ha subito approfittato per inondare i suoi social di foto e video della visita.

La chiave d’oro della Casa Bianca

Trump ha dedicato un’accoglienza speciale a CR7, pari a quelle riservate in genere a un capo di Stato. Nel suo discorso davanti a tutti nella sala che ha ospitato la cena, ha ricordato che suo figlio Barron è un suo grande tifoso. Dopodiché, il presidente Usa ha ricevuto Ronaldo e la moglie Georgina nello Studio Ovale. Ed è proprio lì che l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha ricevuto il regalo più esclusivo: la chiave della Casa Bianca in oro massiccio.

I precedenti

Si tratta di un’onorificenza personale ideata dallo stesso Trump e che altri presidenti non hanno mai adottato. Oltre a CR7, esistono soltanto altre tre persone al mondo che hanno ricevuto lo stesso regalo: il vecchio amico Elon Musk, l’ex primo ministro giapponese Taro Aso e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo è stato il primo a ricevere, nel 2020, la chiave in oro della Casa Bianca.