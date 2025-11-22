Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ESTERIBenjamin NetanyahuCalcioCristiano RonaldoDonald TrumpElon MuskUSA

Il regalo speciale di Trump a Cristiano Ronaldo: prima di lui lo hanno ricevuto solo Musk e Netanyahu

22 Novembre 2025 - 13:35 Ugo Milano
embed
trump regalo cristiano ronaldo casa bianca
trump regalo cristiano ronaldo casa bianca
La star del calcio ha lasciato la Casa Bianca con un'onorificenza che pochissime altre persone al mondo possono dire di aver ricevuto

Sorrisi, strette di mano, foto con sorrisi a 32 denti. Ma al di là delle formule di rito e ciò che prevede il protocollo presidenziale, Cristiano Ronaldo se ne è andato da Washington con un regalo che pochissime altre persone al mondo possono vantare: la chiave in oro della Casa Bianca. Durante la sua visita nella capitale degli Stati Uniti, la stella dell’Al Nassr è stata ricevuta da Donald Trump. Un’occasione d’oro per il presidente americano, sempre più in difficoltà nei sondaggi, che ne ha subito approfittato per inondare i suoi social di foto e video della visita.

La chiave d’oro della Casa Bianca

Trump ha dedicato un’accoglienza speciale a CR7, pari a quelle riservate in genere a un capo di Stato. Nel suo discorso davanti a tutti nella sala che ha ospitato la cena, ha ricordato che suo figlio Barron è un suo grande tifoso. Dopodiché, il presidente Usa ha ricevuto Ronaldo e la moglie Georgina nello Studio Ovale. Ed è proprio lì che l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha ricevuto il regalo più esclusivo: la chiave della Casa Bianca in oro massiccio.

I precedenti

Si tratta di un’onorificenza personale ideata dallo stesso Trump e che altri presidenti non hanno mai adottato. Oltre a CR7, esistono soltanto altre tre persone al mondo che hanno ricevuto lo stesso regalo: il vecchio amico Elon Musk, l’ex primo ministro giapponese Taro Aso e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo è stato il primo a ricevere, nel 2020, la chiave in oro della Casa Bianca.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Pressing Usa su Zelensky per la pace, Trump: «Dovrà farsi piacere il mio piano». Putin: «Se Kiev non accetta, conquisteremo altri territori»

2.

La giravolta di Kennedy su vaccini e autismo

3.

Donbass alla Russia ma 10 anni di sicurezza per Kiev dalla Nato: il piano di Trump per la pace in Ucraina

4.

L’assurda storia di Trump e del sesso orale con Bill Clinton: il fratello di Epstein nega tutto ma sui social è pioggia di meme

5.

La lunga scia di morti sospette attorno a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell – Il video

leggi anche
ucraina
ESTERI

Ucraina, Meloni cauta sul piano di Trump: «Collaboriamo con Usa e Ue per una pace giusta». Ma Crosetto frena: «Ci sono punti inaccettabili»

Di Alba Romano
trump-mamdani-fascista
ESTERI

«Pensa ancora che Trump sia fascista?». Mamdani prova a spiegarsi e lui lo aiuta: «Tranquillo, puoi rispondere “sì”» – Il video

Di Bruno Gaetani
donald trump epstein files marjorie taylor greene
ESTERI

Marjorie Taylor Greene: la deputata Maga annuncia le sue dimissioni contro Trump. E lui: «Una grande notizia»

Di Alessandro D’Amato