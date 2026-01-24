Trump: «Una tempesta in arrivo negli Usa. State a casa!»

La tempesta è il primo banco di prova per l'amministrazione dopo i tagli alla protezione civile

«Sono stato informato sull’ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana. L’amministrazione Trump si sta coordinando con le autorità statali e locali. La Fema (la Protezione civile americana, ndr) è pronta a intervenire. State al sicuro e al caldo!». Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su X.

La tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte degli Usa è il primo banco di prova per Trump sul fronte della protezione civile dopo i tagli del personale della Fema e dei fondi federali agli stati, 16 dei quali hanno gi dichiarato lo stato di emergenza, insieme alla capitale. Almeno 230 milioni di persone rischiano di essere state colpite da questa vasta ondata di gelo e neve che si sta formando tra le Montagne Rocciose e le Grandi Pianure e che si estenderà su aree meridionali e del Midwest, per poi raggiungere la costa orientale sabato e spingersi fino al Maine entro domenica. Si temono problemi al traffico aereo, interruzioni di corrente e carenze di approvvigionamento.