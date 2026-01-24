Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Il freddo estremo di Minneapolis crea la “ricetta” dei frozen spaghetti – Il video

24 Gennaio 2026 - 15:18 Ugo Milano
Jennifer McDermed, meteorologa della Fox Tv, ha fatto un esperimento diventato virale

La pasta si congela a mezz’aria, mentre a Minneapolis venerdì (dove sono in corso, in piazza, le proteste contro l’ICE) si raggiungono temperature minime di -21 gradi e venti gelidi. Le massime rimangono comunque di almeno 10 gradi sotto zero, rendendo il clima decisamente estremo. Questa clip, diventata virale, è stata diffusa su X da Jennifer McDermed, meteorologa della Fox Tv.

