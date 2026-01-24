Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

24 Gennaio 2026 - 10:43 Alba Romano
La prova di un esperto di cyberiscurezza: «Il controllo remoto, anche se è spento come nella configurazione prevista dal Ministero, può essere facilmente attivato»

«Vi mostriamo come funziona ECM, il programma installato sui pc dei magistrati». Report anticipa sui social network parte dell’inchiesta che andrà in onda domenica alle 20,30 su Rai3. «Francesco Zorzi, esperto di cybersicurezza e consulente di diverse Procure italiane, ha replicato in laboratorio un’infrastruttura simile a quella del Ministero della Giustizia, per mostrarci come funziona ECM, il programma di Microsoft per la gestione centralizzata dei dispositivi che dal 2019 è installato su tutti i computer di giudici e procuratori». si annuncia.

L’esperimento, si spiega, «dimostra che il controllo remoto, anche se è spento come nella configurazione prevista dal Ministero, può essere facilmente attivato. Così grazie a ECM qualsiasi tecnico con i permessi di amministratore, se volesse, potrebbe entrare nei computer senza chiedere il permesso».

