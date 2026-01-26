Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAGoverno MeloniInchiesteRaiReportSicurezza informaticaSpionaggioTv

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

26 Gennaio 2026 - 12:19 Ugo Milano
embed
anm-spionaggio-report
anm-spionaggio-report
A lanciare l’allarme è la l’Associazione nazionale magistrati, dopo l’ultima denuncia del programma di Ranucci sull’installazione di software spia non tracciabili sui computer dell’amministrazione giudiziaria

«L’inchiesta di Report sulla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati da tutti i magistrati italiani porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione». A lanciare l’allarme è la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), dopo l’ultima denuncia del programma di Sigfrido Ranucci sull’installazione di software spia non tracciabili su circa 40 mila computer dell’amministrazione giudiziaria. «Emergono profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti finora senza alcuna significativa spiegazione», si legge nella nota dell’Anm.

L’intervento di Nordio e il ruolo di Palazzo Chigi

L’Associazione sollecita «un chiarimento» al ministro della Giustizia Carlo Nordio e chiede soprattutto «un intervento immediato per assicurare la necessaria segretezza delle indagini e dell’attività di giudici e pubblici ministeri, chiamati a tutelare i diritti di ogni cittadino». Inoltre, l’Anm intende fare piena luce su quanto emerso riguardo al ruolo della Presidenza del Consiglio, che – secondo l’inchiesta di Report – avrebbe minimizzato o silenziato la questione. «È indispensabile garantire piena e totale trasparenza – sottolinea l’Anm – e che ogni istituzione se ne assuma la responsabilità per le proprie competenze».

Foto copertina: PEXELS / GODFREY ATIMA

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Caso Tommy Robinson, Tajani: «Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori»

3.

Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»

4.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

5.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

leggi anche
report software spia ecm microsoft
POLITICA

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

Di Alba Romano
guido crosetto spionaggio giorgia meloni
ATTUALITÀ

L’accusa di Crosetto (anche a Meloni?): io spiato, nessuno mi ha aiutato

Di Alessandro D’Amato
cosa serve per essere spiati hackeraggio
ATTUALITÀ

Software spia? Macché, il vero pericolo col tool di Microsoft per i magistrati sono gli hacker

Di Diego Messini
Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci
POLITICA

Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni. Un dirigente di via Arenula ai tecnici: «Ce lo chiede la presidenza del consiglio»

Di Federico D’Ambrosio
alfonso bonafede
POLITICA

Software spia, la denuncia di Report e il ruolo di Bonafede: «Non mi dissero dell’installazione del programma» – Video

Di Federico D’Ambrosio