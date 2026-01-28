Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ESTERIColombiaIncidenti aerei

Colombia, precipita aereo della Satena: morte le 15 persone a bordo. Tra loro anche un deputato 

28 Gennaio 2026 - 22:58 Ugo Milano
embed
satena
satena
L'aereo era decollato alle 11.42 e sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno

È stato ritrovato l’aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. A confermarlo l’Aviazione civile colombiana, precisando che tutti i 15 occupanti del velivolo sono morti. Tra loro c’erano anche un deputato e un giudice del tribunale di pace. L’aereo era decollato alle 11.42 e sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno; l’ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11.54. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine.

