Il “prank” del tiktoker travestito da Michael Jackson finisce male. Spaventa una donna a Napoli e lei lo denuncia per diffamazione

28 Gennaio 2026 - 22:41 Alba Romano
Nel video, che vale oltre due milioni di visualizzazioni, il creator spaventa i passanti in via Chiaia

A nulla sono valse le oltre due milioni di visualizzazioni ottenute. Un tiktoker, travestito da Michael Jackson ha spaventato una ragazza napoletana. Lei denuncia un danno di immagine, anche perché avrebbe reagito in maniera scomposta allo scherzo. Ha chiesto più volte la cancellazione delle sue immagini ma nulla. Così ora è partita una denuncia.

La denuncia e la richiesta di archiviazione poi respinta dal gip

Subito dopo l’esposto di lei sono partite le indagini ma il pm, terminati gli accertamenti, aveva deciso di presentare un’istanza di archiviazione. Richiesta però rigettata dal gip che lo scorso 16 gennaio ha chiesto altri 60 giorni di accertamenti perché in quel video potrebbe esserci il reato di diffamazione.

I “prank” del tiktoker

Il tiktoker spesso crea contenuti da candid camera verso ignari passanti. Dal bambino che chiede una sigaretta al fidanzato violento le persone vengono sorprese e immortalate in situazioni a volte al limite dell’assurdo. In uno dei suoi scherzi ha vestito i panni della celebre popstar spaventando i pedoni di via Chiaia, a Napoli.

