La ex letterina Ludmilla Radchenko sistema a modo suo Corona: «Non ho tempo per il gossip. Mi hai messo in mezzo, sai che sono “pulita”»

L'artista ha pubblicato la chat con l'ex re dei paparazzi difendendo il conduttore Gerry Scotti. «Lui? Uomo d'onore»

Mentre prosegue alla procura di Milano il caso Signorini e dopo le rivelazioni di Falsissimo su volti Mediaset, incluso il conduttore Gerry Scotti, Ludmilla Radchenko, l’ex letterina oggi affermata artista, rende a suo modo il ben servito a Fabrizio Corona. Pubblica sulle sue storie su Instagram gli screenshot dei messaggi privati cn l’ex re dei paparazzi che dimostrano il pressante tentativo di Corona di coinvolgerla in Falsissimo. Tentativi che lei bolla come una «rottura di c.».

«Sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio. Non ho tempo per gossip»

Corona le chiede un incontro perché vorrebbe parlarle, ma Radchenko replica con ironia: «Non di arte immagino». E ancora: «Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata “pulita”». «Non ti ho tirato in mezzo, solo Ilary e Silvia. Ci sentiamo domani?», ha proseguito lui. La Radchenko taglia corto: «Io sono stata la letterina, punto. Quindi il mio nome è in mezzo. E sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio. Non ho tempo per gossip, sto preparando una mostra e ho tanti incontri zoom». «Nessuno si ricorda di te. È una nuova generazione, una possibilità di rilancio», insiste Corona. «Rilancio? Di che tipo?» taglia corto lei, spiegando in pratica che non è più interessata al mondo dello spettacolo.

Cosa fa oggi Ludmilla Radchenko

Da anni l’ex letterina lavora nel campo del “Pop Realism” internazionale, con uno studio a Milano e portfolio internazionale. Ha un suo brand che si chiama Siberian Soup FullArt.

«Toccatemi tutto ma non Gerry»

«Toccatemi tutto, ma non Gerry», ha scritto poi sui social a corredo di una foto l’artista, con le ultime dichiarazioni del conduttore. «Nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore. Fiera di aver lavorato al tuo fianco», ha aggiunto. Più avanti Ludmilla ha spiegato il tutto in un video. «Vi posso confermare che la situazione è l’atmosfera vissuta durante la mia esperienza di Passaparola era pulita.

Gerry per me ha sempre rappresentato quell’immagine sana, da grandissimo professionista e uomo super rispettoso e rispettato nell’ambiente. Era il nostro mito e così rimane per me. Curioso, che Corona si scagli contro il sistema malato, di cui lui stesso ne ha fatto parte, ma questo non significa che bisogna portare tutti allo stesso piano. Il destino mi ha portato fuori da questo mondo e il tempo mi ha dato ragione. Posso parlare libera attraverso la mia arte, perché non ho mai cercato le scorciatoie né allora né nel futuro».