Falsissimo, cancellata l’ultima puntata di Corona: così Mediaset ha ottenuto lo stop per violazione del copyright

Alla fine, l’ultima puntata di Falsissimo, il format su YouTube di Fabrizio Corona, è stata cancellata. A trovare il cavillo giusto per riuscirci è stata Mediaset, che ha denunciato l’uso non autorizzato di propri filmati e immagini, ottenendo così la rimozione dai social. Anche Alfonso Signorini aveva avanzato una richiesta simile per i contenuti considerati diffamatori. Ma la cancellazione effettiva è arrivata in seguito a una diffida per violazione del copyright inviata dall’azienda televisiva a Google e Meta. I contenuti della puntata, secondo Mediaset, includevano materiali video e immagini di sua proprietà utilizzati senza autorizzazione. Il terreno del diritto d’autore si è rivelato decisivo sul piano tecnico, dopo giorni di scontro pubblico e legale su ben altri fronti. Per il momento, Corona si è limitato a rispondere con una storia sul canale Instagram di Falsissimo scrivendo: «Mediaset ci ha rimosso la puntata 21 “prezzo del successo parte finale” per presunta violazione di copyright. E ora…».

Lo scontro Corona-Mediaset-Signorini

Lo scontro tra Corona, Signorini e Mediaset va avanti da tempo ormai. Nel suo format online, l’ex agente fotografico aveva rivelato il un presunto «sistema Signorini» interno a Mediaset, raccontando presunti favoritismi opachi legati all’accesso del Grande Fratello. Accuse rilanciate sui social attraverso chat e testimonianze che hanno raccolto milioni di visualizzazioni e che sono, però, finite anche in un’indagine per revenge porn dopo la denuncia di Signorini. Anche quest’ultimo è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello vip. Nelle scorse settimane, Signorini si era rivolto al Tribunale civile di Milano, ottenendo un provvedimento cautelare che aveva imposto lo stop di pubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo qualora si fosse parlato di Signorini. Ma Corona ha pubblicato lo stesso l’episodio concentrandolo su Mediaset, che ora è riuscita a farlo cancellare.