Luigi Mangione scampa alla pena di morte, il giudice respinge le accuse che aprivano alla condanna capitale: rischia l’ergastolo

La giudice Garnett ha deciso di eliminare due delle quattro accuse contestate al killer dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson. Il 27enne rischia ora il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionale

Niente pena di morte per Luigi Mangione. Il giudice che segue il processo a carico del 27enne ha infatti respinto le contestazioni che, in caso di condanna, avrebbero potuto esporlo al rischio della pena capitale. La giudice Margaret M. Garnett ha deciso di eliminare due delle quattro accuse contestate a Mangione. Una decisione che, pur non alleggerendo in modo sostanziale il quadro giudiziario, cambia la prospettiva della pena massima: se condannato, il killer dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson, rischia ora il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionale.

Lo stalking «non è un crimine violento»

Per i legali di Mangione si tratta di un passaggio importante, perché la strategia difensiva ha puntato proprio sul fatto che lo stalking «non si configura come crimine violento» e dunque non può essere utilizzato come presupposto per arrivare alla pena di morte. Gli avvocati del 27enne hanno inoltre sostenuto davanti al giudice che la scelta di chiedere la pena capitale fosse di natura politica.

Ammesse le prove trovate nello zaino

La giudice Garnett ha anche accolto un altro punto cruciale per il processo: saranno ammesse come prove in aula le evidenze raccolte nello zaino di Mangione al momento del fermo, nell’ambito dell’indagine per la morte di Brian Thompson. La difesa aveva chiesto l’esclusione del materiale sostenendo che la perquisizione fosse illegittima, perché effettuata senza mandato. Il tribunale, però, ha respinto la richiesta: quanto trovato nello zaino entrerà nel fascicolo processuale.