I falsi video di docenti, anziani e poliziotti che aggrediscono gli agenti dell’ICE
Circolano diversi video dove vengono riprese presunte scene di “resistenza” contro agenti dell’ICE, con protagonisti docenti o cittadini anziani che agiscono fisicamente e senza timore. Le clip vengono usate per “accendere polemiche attorno al dibattito “lanciare un avvertimento” sulla presenza dell’agenzia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma non si tratta di filmati reali.
Per chi ha fretta
- I video fanno parte di una serie di clip che raffigurano le stesse scene o simili.
- I video, generati con l’AI, provengono da uno stesso account Instagram.
Analisi
I filmati vengono condivisi, in questo caso, con il seguente testo:
ICE – ITALIA: MESSAGGIO PER IL GOVERNO E IL PARLAMENTO
Non saremo ospitali con questi delinquenti di ICE
Il primo video mostra una docente davanti a una scuola che brandisce una mazza da baseball mentre allontana agenti con divise attribuite all’Immigration and Customs Enforcement (ICE).
La seconda clip mostra un agente ICE che tenta di portare via una donna anziana mentre aspetta l’autobus, ma questa reagisce e lo colpisce facendogli cadere il casco.
Il terzo video, invece, mostra dei presunti agenti dell’ICE mentre vengono arrestati dalla Polizia, presumibilmente quella di New York.
L’origine dei filmati generati con l’AI
Tutti questi video risultano generati con l’AI e pubblicati in serie da account Instagram come quello di Mike Wayne (@mikewaynedotcom).
Il video della docente risulta pubblicato il 26 gennaio 2026, e fa parte di una serie di video con protagonisti professori e professoresse armati di mazze da baseball contro l’ICE.
Il video dell’anziana nella fermata dell’autobus risale al 13 gennaio. Nell’account Instagram troviamo ulteriori video generati con scene simili.
La scena del presunto arresto degli agenti dell’ICE, anche questa parte di una serie di video, risulta pubblicato il 20 gennaio 2026.
Conclusioni
I video che mostrano docenti, persone anziane o poliziotti che affrontano e aggrediscono agenti dell’ICE sono, di fatto, generati con l’Intelligenza Artificiale.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.