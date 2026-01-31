Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
«Mi hanno violentata alla stazione di Porta Garibaldi»: la denuncia di una 18enne a Milano, al vaglio i filmati di videosorveglianza

31 Gennaio 2026 - 23:01 Ugo Milano
L’abuso sarebbe avvenuto intorno alle 3.50 di giovedì 29 gennaio. La giovane, di origine ucraina, si sarebbe recata lungo i binari insieme a un ragazzo conosciuto in serata

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata all’interno della Stazione di Porta Garibaldi a Milano. L’abuso sarebbe avvenuto interno alle tre e cinquanta di giovedì 29 gennaio. La giovane, di origine ucraina – scrive la Repubblica – si sarebbe recata nell’area ferroviaria, lungo i binari, insieme a un ragazzo conosciuto in serata. In quel luogo, stando al suo racconto, sarebbe stata abusata sessualmente. La ragazza è stata prima visitata a bordo di un’ambulanza e poi trasportata dal 118 alla Clinica Mangiagalli, dove è stata presa in carico un’ora e venti minuti dopo sul suo arrivo. 

Al setaccio le immagini di videosorveglianza 

In seguito alla denuncia, la Polfer ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto scrive l’Ansa, l’uomo avrebbe approfittato di una sua ridotta capacità di intendere e di volere per appartarsi con lei, andando oltre la sua volontà. 

Le indagini

Gli agenti, impegnati nelle indagini e coordinati dal pubblico ministero Alessia Menegazzo, nella mattinata di giovedì hanno svolto una serie di accertamenti nei pressi dei binari. Le operazioni hanno causato un rallentamento della circolazione ferroviaria per oltre cinquanta minuti, tra le otto e quasi le nove, a causa di «un intervento delle forze dell’ordine», come comunicato da Rfi ai viaggiatori tramite gli altoparlanti della stazione. Sul posto, il personale della polizia Scientifica ha passato al setaccio l’area alla ricerca di qualsiasi elemento utile o possibile traccia biologica, sia per riscontrare il racconto della vittima sia per tentare di identificare l’aggressore.

