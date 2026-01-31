Questa foto non mostra Alex Pretti “vestito da Drag Queen”

L'uomo ritratto è un attivista noto come Kyle Wagner

Per qualche ragione le condivisioni di un confronto fotografico tra una foto nota di Alex Pretti tra i boschi e una in cui sarebbe vestito da Drag Queen, secondo alcuni utenti Facebook dovrebbe dimostrare qualcosa che ne screditerebbe la persona. L’infermiere ucciso a Minneapolis dall’ICE, è oggetto di bufale fotografiche. Questo caso non fa eccezione. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

L’immagine attribuita a Pretti è stata associata originariamente all’attivista Kyle Wagner.

Analisi

L’accostamento fotografico si presenta nel seguente modo:

Chi è realmente l’uomo “vestito da Drag Queen”?

Come ha spiegato il collega Nur Ibrahim nella sua indagine per Snopes, la foto dell’uomo “vestito da Drag Queen” non corrisponde a Pretti, Viene attribuita originariamente all’attivista, Kyle Wagner, come si evince in precedenti condivisioni su X.com dell’immagine originale. Non abbiamo conferme di tale attribuzione.

Anche in questo caso si cerca di screditare degli attivisti sulla base di fatti che non rappresentano alcun reato o che offendono terze persone:

Conclusioni

La foto dell’uomo “vestito da Drag Queen” non riguarda Alex Pretti. Originariamente l’immagine veniva attribuita all’attivista, Kyle Wagner. Al momento non abbiamo conferme nemmeno di questa attribuzione.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.