Australian Open, Alcaraz piega Djokovic dopo tre ore. Che battaglia in finale a Melbourne: il primo trionfo dello spagnolo

01 Febbraio 2026 - 12:52 Ugo Milano
Finale Australian Open Djokovic-Alcaraz
Tre ore di battaglia durissima tra il serbo 38enne e lo spagnolo 22enne. La finale spettacolare per il primo Slam dell'anno

Carlos Alcaraz fa la storia vincendo il suo primo Australian Open. Il n.1 del tennis mondiale ha battuto in finale a Melbourne Novak Djokovic al quarto set con il punteggio 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Il tennista serbo Djokovic, reduce dalla maratona di semifinale contro Jannik Sinner, vinta in cinque set dopo oltre quattro ore, non è riuscito a vincere contro il giovane spagnolo. Alcaraz in semifinale aveva eliminato Alexander Zverev e con il risultato di oggi diventa il più giovane tennista della storia ad essersi assicurato almeno un titolo dei 4 Major.

La partita

Djokovic era partito bene, dominando il primo set come in semifinale contro Sinner, ma Alcaraz è salito di livello, sbagliando meno e mettendolo sotto con palle corte e risposte precise. Il serbo ha faticato a difendere il servizio e non ha sfruttato una palla break nel quarto set. Sulla Rod Laver Arena, Alcaraz ha così ribaltato la situazione, vincendo in un match di tre ore e due minuti e conquistando il settimo Slam in otto finali disputate, portando a 25 il totale dei titoli in carriera su 33 finali. «Complimenti Carlos, quello che stai ottenendo è storico, ringrazio anche il mio team perché mi sopportano e mi supportano», ha dichiarato a fine gara Djokovic.

