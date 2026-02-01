«Marescià voglio cambiare vita e pagare», pusher consegna droga e bilancino in caserma a Napoli: arrestato

È accaduto a San Giorgio a Cremano dove un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, si è recato nella stazione dei Carabinieri per costituirsi: «I miei genitori non si meritano tutto questo»

Si presenta spontaneamente in caserma e consegna ai carabinieri droga e bilancino: «Voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto». È accaduto a San Giorgio a Cremano, a pochi chilometri da Napoli, dove un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, si è recato nella stazione dei Carabinieri per costituirsi.

La confessione: «Voglio pagare per quello che ho fatto»

Una volta entrato in caserma, riporta il Corriere della Sera, il giovane ha estratto dalle tasche un involucro contenente 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, poggiandoli sulla scrivania di un militare prima ancora di sedersi. Poi la confessione, pronunciata tra il silenzio e lo stupore dei presenti: «Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo».

L’arresto e la perquisizione

Secondo quanto spiegato in una nota dell’Arma, la motivazione del gesto sarebbe legata alla volontà di uscire dal mondo dello spaccio senza «farla franca». Il 27enne, da tempo in conflitto con i genitori per la sua attività illegale e per la dipendenza dalla droga, avrebbe voluto dare un segnale forte e definitivo.

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto e a una perquisizione presso l’abitazione del giovane, dove, alla presenza dello stesso e dei genitori, è stata rinvenuta un’ulteriore dose di cocaina. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.