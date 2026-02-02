Askatasuna, chi sono gli aggressori del poliziotto: «Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno»

L'anarchico è Angelo Simoniato. I genitori lo definiscono un ragazzo tranquillo. Altri due arrestati in serata. La ricostruzione della dinamica dei fatti

È incensurato, e con i conoscenti si definiva un anarchico Angelo Simionato, il 22enne arrestato a Torino perché ritenuto uno dei presunti autori dell’aggressione all’agente di polizia Alessandro Calista negli scontri avvenuti ieri durante il corteo pro Askatasuna. Originario del piccolo borgo di Montelaterone, sul monte Amiata, una frazione del comune di Arcidosso (Grosseto), il 22enne da tempo viveva altrove, tornando in estate nel suo paese di origine, dove ha lavorato come cameriere. È accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale e rapina. Il 22enne si definiva anarchico anche tra le gente del suo borgo, e chi lo conosceva lo definisce un «ragazzo tranquillo che non ha mai fatto male a nessuno».

Angelo Simionato

Simionato è stato arrestato dalla Digos. Farebbe parte della decina di manifestanti che si è accanita contro l’agente. Ma non è la persona armata di martello né uno dei principali protagonisti del pestaggio. È stato arrestato per primo perché era il più riconoscibile, visto che aveva alcuni indumenti di colore rosso in mezzo alle decine di individui vestiti di nero. Il Corriere della Sera fa sapere che il 22enne toscano, incensurato, è stato trasferito nella notte nel carcere di Torino. Ad aggravare la sua posizione, oltre all’arresto, ci sono due denunce. Quella per concorso in rapina fa riferimento al pestaggio di Calista, «spossessato dello scudo, del casco e della maschera antigas». E la violenza a pubblico ufficiale. È stato sorpreso in un’altra occasione mentre lanciava oggetti contundenti contro lo schieramento di forze dell’ordine.

I genitori

Il giovane non ha mai avuto problemi con la giustizia. Un aspetto sottolineato anche dai genitori, arrivati ieri a Torino. «Siamo brave persone, ci spiace molto per quello che è successo» avrebbero riferito agli ingressi del Lorusso e Cutugno. «E anche nostro figlio è un bravo ragazzo». Sono stati arrestati in flagranza anche due attivisti torinesi di 31 e 35 anni, accompagnati in carcere con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Accompagnate in questura altre 24 persone, identificate e denunciate a vario titolo per resistenza, porto d’armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità. È stato sequestrato materiale utilizzato per coprire il volto oltre a sassi, chiavi inglesi e coltelli.

I fermi preventivi

Molti di loro, tra cui 54 stranieri, sono stati intercettati dalla Digos prima che potessero unirsi al corteo: spiccano in particolare 35 francesi e 3 turchi, ma anche australiani, greci e messicani per un appuntamento che ha richiamato attivisti anche dall’estero. Secondo la polizia hanno usato nomi in codice per comunicare. Tra questi Blu, Ugo, Kiwi e Mango. Si sono mossi a piccoli gruppi con una modalità sperimentate soprattutto in Val di Susa. Diventata, secondo gli inquirenti, una sorta di palestra per i cosiddetti incappucciati. Durante gli attacchi hanno utilizzato anche puntatori laser per infastidire gli agenti, tubi di lancio artigianali e aste di cartelloni stradali.

Il cambio di abito

La tattica, ormai rodata in altre manifestazioni, è stata di cambiarsi gli abiti all’interno del corteo indossando giacche e pantaloni impermeabili neri. Lasciati poi sull’asfalto prima di fuggire via. Proprio nelle fasi del travisamento alcuni si sono scagliati contro una giornalista e la sua troupe televisiva, distruggendo le sue attrezzature. Già nei giorni precedenti circa 770 persone erano state identificate durante i controlli preventivi lungo le principali tratte stradali e ferroviarie che portano alla città e all’aeroporto di Caselle.

La strategia

Tra loro 54 stranieri, di cui 35 francesi. Il questore Massimo Gambino aveva emesso diverse misure di prevenzione nei confronti di persone trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna, oggetti atti ad offendere o gravate da precedenti ritenuti di pericolosità sociale. La guerriglia segue altri episodi violenti avvenuti negli ultimi mesi in città durante manifestazioni Pro Palestina quando si sono verificati assalti alle Ogr (le ex officine grandi riparazioni trasformate nel tempio della tecnologia e dell’arte), a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa.

La dinamica e il contesto

La giornalista Rita Rapisardi del Manifesto, presente alla manifestazione, ha pubblicato su Facebook una ricostruzione della dinamica dell’aggressione al poliziotto.