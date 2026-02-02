Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l’attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto

Nonostante le diffide e la decisione del tribunale civile di Milano, il paparazzo insiste e rimette online la puntata del «Prezzo del successo». Stavolta con un'aggiunta riservata agli abbonati: nel mirino torna il conduttore di Chi vuol essere milionario

Fabrizio Corona ha ricaricato stasera sul suo canale YouTube “Falsissimo” l’episodio che prende di mira alcuni volti noti delle trasmissioni Mediaset, con particolare riferimento ad Alfonso Signorini. La mossa arriva nonostante le diffide legali, le denunce presentate e un provvedimento del Tribunale civile di Milano, come riporta l’ANSA. L’ex agente fotografico aveva annunciato il rilancio della puntata attraverso diversi post e video sui social. Il nuovo upload è stato intitolato “Il prezzo del successo – parte nuova finale” e all’inizio Corona ha specificato: «Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate». Giorni fa Mediaset aveva ottenuto la rimozione del video per violazione del copyright.

Il tribunale ordina la rimozione, Corona aggiunge contenuti

Il giudice civile Roberto Pertile aveva emesso un’ordinanza di inibitoria che intimava a Corona di eliminare i contenuti definiti diffamatori nei confronti di Signorini, di astenersi dal pubblicarne di nuovi e di consegnare tutto il materiale in suo possesso. I legali del conduttore del Grande Fratello hanno segnalato violazioni di questa disposizione, mentre la difesa dell’ex re dei paparazzi ha già preannunciato un reclamo contro il provvedimento. Nonostante ciò, Corona non solo ha ripubblicato il video eliminando le immagini contestate, ma ha dichiarato di aver inserito anche una sezione aggiuntiva sempre su Signorini, tornando su quello che ha più volte definito «il sistema di ricatti e favori sessuali».

Le indagini della procura di Milano

La vicenda si intreccia con diverse inchieste in corso presso la Procura di Milano. Corona è indagato per revenge porn e diffamazione, mentre Signorini risulta sotto inchiesta per violenza sessuale ed estorsione in seguito alla denuncia presentata da Antonio Medugno. Secondo quanto riportato dall’ANSA, ci sono anche contestazioni che riguardano manager di Google per concorso in diffamazione e ricettazione. Il quadro giudiziario appare quindi particolarmente complesso e articolato su più fronti.

Nel mirino anche Gerry Scotti: «Ho prove su sua colpevolezza»

Corona aveva anticipato attacchi anche contro Gerry Scotti, usando paragoni pesanti. L’ex fotografo ha scritto riferendosi al conduttore: «Si sente al di sopra delle parti. Come se Weinstein si fosse detto dispiaciuto», accostando Scotti al produttore hollywoodiano condannato per abusi sulle aspiranti attrici. Ha poi aggiunto: «Avete visto le immagini che girano sul web? Di lui che palpeggia le ragazze?». Nella puntata, Corona ha annunciato di possedere prove su «una cosa che lui ha fatto in un programma Mediaset» e ha dato spazio alla testimonianza di un concorrente dello Show dei Record del 2023, che afferma di avere una fotografia compromettente scattata nel camerino della trasmissione.