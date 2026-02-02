Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
È morta Maria Rita Parsi, addio alla psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini

02 Febbraio 2026 - 12:13 Alba Romano
La psicoterapeuta e intellettuale di rilievo internazionale aveva 78 anni. Ha dedicato la sua vita allo studio e alla difesa dei diritti dei più piccoli

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi. Psicologa, psicoterapeuta e intellettuale di rilievo internazionale, è stata per decenni una figura centrale nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la psicologia, per le istituzioni e per l’impegno civile, ambiti nei quali ha operato con passione, competenza e rigore per oltre cinquant’anni.

Chi era Maria Rita Parsi? 

Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha dedicato tutta la sua vita allo studio, all’ascolto e alla difesa dei più giovani. Docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, ha saputo coniugare l’attività clinica con il ruolo istituzionale, la ricerca scientifica con la divulgazione, la formazione professionale con la sensibilizzazione sociale. Un lavoro continuo e instancabile, guidato da una convinzione profonda: assicurare a bambini e adolescenti diritti, tutela e opportunità per una crescita equilibrata. 

Presenza frequente nei programmi televisivi, Parsi ha inoltre messo le proprie competenze al servizio del dibattito pubblico, offrendo analisi e riflessioni sui casi di cronaca che coinvolgevano minori, sempre con uno sguardo attento e responsabile.

La scuola di Psicoanimazione e l’impegno istituzionale

Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa) e autrice di numerose pubblicazioni, la psicoterapeuta ha ricoperto incarichi di primo piano anche in ambito istituzionale. Dal 2021 faceva parte del Gruppo di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla Child Guarantee, il programma europeo volto a contrastare la povertà e l’esclusione sociale di bambini e adolescenti.

Dal 2020 era inoltre esperta dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. Sul piano internazionale, nel 2012 era stata eletta al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, con sede a Ginevra, l’organismo incaricato di monitorare l’attuazione e il rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dei minori.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Maria Rita Parsi al convegno “SUM #02 Capire il Futuro” organizzato da M5S presso l’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea, 07 aprile 2018

