Addio alla borsa blu Ikea, presto sarà sostituita da una nuova shopping bag

Frakta, ha spiegato il colosso svedese, verrà ripensata. E da aprile non dovrebbe più esser disponibile negli store

Ci ha salvato la vita quando, prendendo l’ennesima cornice, quattro cuscini e una lampada da tavolo ci siamo accorti che non avevamo otto mani per colpa della libreria Billy. La abbiamo riutilizzata più e più volte, in traslochi, in spese al supermercato, perfino per le bottiglie vuote da gettare nelle campane di vetro. Ma adesso la shopping bag blu dell’Ikea, così come la abbiamo finora conosciuta sparirà. Frakta (perché sì quello è il suo nome) non verrà più piazzata negli store dal prossimo aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa catena svedese, colosso nel settore dell’arredamento. Verrà ripensata, assicurano da Ikea, per venire incontro alle esigenze attuali della clientela. Forse con una versione dai colori più soft.

La rivoluzione di Frakta: da borsa a 99 centesimi a modello per Balenciaga

Creata circa 30 anni fa dai designer Ikea Marienne Hagberg e Knut Hagberg Frakta, venduta a 99 centesimi, è diventata uno status symbol anche nel campo della moda. Capace di portare fino a 50 kg ha perfino ispirato un capo della collezione primavera-estate 2017 di Balenciaga, in morbida pelle blu. Finora non si sa nulla della sua futura sostituta. E ora chi possiede una Frakta a casa, adesso, se la tenga ben stretta.