La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza: studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorso

L'autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. Indagano i carabinieri

Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia. La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’episodio, su cui indagano i carabinieri della città ligure, risale alla mattina di ieri, martedì 3 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, la sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito la giovane nella parte superiore del corpo.

La corsa in pronto soccorso

L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La ragazza di 18 anni è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’episodio sta facendo discutere perché rappresenta un nuovo caso di violenza scolastica a La Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub, accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo.