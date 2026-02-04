Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLa SpeziaLiguriaPronto soccorsoScuola

La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza: studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorso

04 Febbraio 2026 - 11:32 Alba Romano
embed
ambulanza ragazza ferita scuola la spezia
ambulanza ragazza ferita scuola la spezia
L'autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. Indagano i carabinieri

Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia. La giovane è rimasta ferita, ma non in modo grave. L’episodio, su cui indagano i carabinieri della città ligure, risale alla mattina di ieri, martedì 3 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, la sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio e avrebbe colpito la giovane nella parte superiore del corpo.

La corsa in pronto soccorso

L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne. La ragazza di 18 anni è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’episodio sta facendo discutere perché rappresenta un nuovo caso di violenza scolastica a La Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub, accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Svolta nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” a Sarajevo: c’è un indagato per omicidio. È un ex autotrasportatore, oggi 80enne

2.

Omicidio di Jlenia Musella, il fratello Giuseppe ha confessato: «L’ho uccisa, ma non volevo. Non mi faceva dormire». La lite per la musica troppo alta

3.

Come funziona il borseggio con il Pos: possibilità remota o leggenda metropolitana?

4.

Caso Epstein. Il mistero dei file su Salvini “scomparsi” dalla ricerca del database

5.

La Cassazione e il divorzio: così cambiano (ancora) le regole dell’assegno

leggi anche
jacopo lilli prof cieco gita scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il prof cieco che non può andare in gita con gli allievi: «Mi ha fermato la legge anticorruzione»

Di Alba Romano
scuola deodorante spray bambini intossicati
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Bergamo, prof 56enne ha rapporti sessuali con una sua studentessa 15enne: incastrato dalle chat tra alunne e dalle cimici della polizia

Di Ygnazia Cigna
aggressione scuola piacenza
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipata

Di Alba Romano
prof cieco escluso gita scuola firenze
ATTUALITÀ

Prof d’inglese escluso dal viaggio di istruzione perché cieco: «Sono in grado di gestire la classe»

Di Ugo Milano