Monossido di carbonio uccide una famiglia a Lucca: trovati morti madre, padre e i figli di 22 e 15 anni. Sequestrata la casa, si indaga sulla caldaia

La tragedia ieri, mercoledì 4 febbraio, in un'abitazione a Porcari. Intossicati anche lo zio e i carabinieri

S’indaga sulla tragedia che ha colpito la famiglia di Porcari, comune della Piana di Lucca. Arti Kola 48 anni, la moglie Jonida 43, il figlio Hajdar 22 e la figlia Xhesika 15 hanno perso la vita ieri – mercoledì 4 febbraio – a causa di una fuga di monossido di carbonio causata, con tutta probabilità, dal malfunzionamento della caldaia. Salvo, ma in condizioni critiche, il fratello del padre, arrivato in via Galgani dopo che i familiari non rispondevano al telefono. E anche i carabinieri, arrivati sul posto per prestare i primi soccorsi, sono rimasti leggermente intossicati ma non sono in pericolo di vita.

Il ritrovamento

Il fratello dell’uomo insieme ai soccorritori hanno forzato la porta dell’abitazione. Una volta all’interno si sono trovati una scena drammatica: quattro persone giacevano a terra senza vita. La tragedia si è consumata all’ora di cena, i sanitari hanno infatti trovato la tavola apparecchiata. Anche lo zio, sempre a causa dell’inalazione di monossido di carbonio, ha poi perso i sensi davanti agli investigatori, che sono riusciti a uscire dall’abitazione appena in tempo, prima di svenire.

Le indagini

La Procura ha disposto il sequestro dell’abitazione. Nelle prossime ore i carabinieri analizzeranno una serie di elementi specifici: insieme ai vigili del fuoco dovranno accertare se la caldaia fosse regolarmente registrata, installata correttamente e sottoposta ai controlli previsti dalla normativa.

L’abitazione in cui si è consumata la tragedia, scrive il Corriere della Sera, è di proprietà di Arti Kola, che – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – l’aveva acquistata circa tre anni fa, anche se solo di recente la famiglia vi si era trasferita. La casa sarebbe stata parzialmente ristrutturata dallo stesso verniciatore, forse con l’aiuto di alcuni amici.

