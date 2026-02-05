Svapare? Il rischio è quello di avere i polmoni da popcorn

L'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti sui social che mostra la lastra di un malato di bronchiolite obliterante. «Li vedete quei segni? Sono gli effetti delle sigarette elettroniche»

Chi pensava di scamparla semplicemente perché svapa e non fuma le classiche sigarette sbaglia. A dimostrarlo è una radiografia, mostra dall’infettivologo Matteo Bassetti sui social, di un malato di bronchiolite obliterante, un tempo malattia professionale. «Li vedete quei segni? Sono gli effetti delle sigarette elettroniche», spiega il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, mostrando le piccole macchie bianche nei polmoni, «polmoni da popcorn».

Il pericolo degli aromi

Perché popcorn? Perché la bronchiolite obliterante se la prendevano gli operai esposti al diacetile, un aroma usato per i popcorn da microonde. «Il vapore delle e-cig contiene una miscela complessa», ha sottolineato Bassetti nel suo post. «Molti aromi sono sicuri da mangiare, ma quando vengono riscaldati e inalati, diventano pericolosi». Quindi chi subisce danni da svapo ha una tosse cronica, stanchezza estrema e una difficoltà respiratoria che non va via. «Le svapo sono diventate particolarmente popolari tra gli adolescenti, soprattutto per i gusti dolci e fruttati. Ed è qui che il rischio aumenta. Più di 180 agenti aromatizzanti vengono utilizzati negli e-liquidi. Se riscaldate, possono formare composti tossici. Sebbene il diacetile sia stato rimosso da alcuni prodotti, sostituti come l’acetoina, anche questi potrebbero essere altrettanto dannosi. Quando queste sostanze chimiche vengono svapate, raggiungono i polmoni e altri organi in pochi secondi», spiega Bassetti. «Svapare può sembrare più sicuro che fumare. Ma l’inalazione di queste miscele chimiche può causare danni permanenti e ridurre l’aspettativa di vita. Il messaggio che svapare o fumare la sigaretta elettronica non fa male, è sbagliato», ha concluso il medico.

(Foto di Nery Zarate su Unsplash)