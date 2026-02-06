Benevento, bimbi legati, insultati e picchiati in un asilo di suore: cinque maestre indagate, incastrate dalle registrazioni video

L’asilo è amministrato da una congregazione religiosa. L’indagine è scattata dopo la segnalazione di un operatore di una cooperativa impegnata in attività socio-educative all’interno della struttura

Bambini immobilizzati alle sedie con i vestiti, trattenuti per ore nei passeggini, insultati e in alcuni casi picchiati. È quanto sarebbe avvenuto in un asilo di Benevento gestito da una congregazione religiosa. La Procura ha indagato cinque maestre, tre delle quali suore, disponendo per tutte l’obbligo di dimora. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i piccoli, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, sarebbero stati sottoposti a ripetuti maltrattamenti. «Immobilizzati alle sedie con i propri indumenti», oppure bloccati nei passeggini per lunghi periodi. Non solo: le educatrici li avrebbero insultati per l’abbigliamento, per il nome o per la corporatura e, in diversi episodi, colpiti con schiaffi alla nuca, strattonati per i capelli o spinti a terra.

I maltrattamenti nelle registrazioni video

Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che hanno eseguito l’ordinanza firmata dal gip su richiesta della Procura. I militari hanno documentato quanto accadeva all’interno della struttura anche attraverso registrazioni video. Dalle immagini emergerebbe un uso sistematico di punizioni e della forza, anche per costringere i bambini a mangiare o a dormire.

La testimonianza

L’inchiesta è partita dalla segnalazione della rappresentante di una cooperativa impegnata nell’asilo con attività socio-educative. La donna avrebbe raccolto la testimonianza di un proprio dipendente, in servizio nella struttura, che le aveva riferito delle violenze. Da lì l’esposto alle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini.

I comportamenti dei bambini

A confermare la gravità dei fatti sarebbero stati anche i comportamenti dei bambini, notati dai genitori anche a casa: alla vista delle maestre, i piccoli tendevano a coprirsi il volto con le mani, come in un gesto istintivo di difesa. Il caso ha avuto un forte impatto in città. Questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato alcuni genitori dei bambini coinvolti.