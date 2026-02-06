L’uomo dei servizi segreti russi ferito in un attentato a Mosca

Il generale Vladimir Alekseev è stato colpito da un uomo che è scappato

Il generale Vladimir Alekseev, già vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, ìè rimasto ferito in un attentato a Mosca. Lo riferisce Ria Novosti. «In un edificio residenziale situato sull’autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko.

Alekseyev, 64 anni, si è distinto in particolare durante operazioni di intelligence in Siria, dove la Russia è intervenuta militarmente nel 2015 contro i jihadisti e a sostegno del regime di Bashar al-Assad. Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l’intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi. Intanto ul Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) ha arrestato un cittadino russo della regione di Khabarovsk con l’accusa di per aver fornito informazioni all’intelligence ucraina sulle unita’ militari impegnate in guerra. «Nella regione di Khabarovsk, sono state interrotte le attività di spionaggio illegale di un agente dei servizi segreti ucraini», ha dichiarato il dipartimento stampa dell’Fsb sul suo sito ufficiale.