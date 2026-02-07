Il cecchino di Bracciano che sparava dalla finestra con un fucile ad aria compressa

Koczy Marek, cittadino polacco di 60 anni, arrestato dai carabinieri. In casa aveva un arsenale

Si chiama Koczy Marek, è un cittadino polacco di 60 anni. Ed è stato arrestato dai carabinieri di Bracciano. Incensurato, senza problemi psichiatrici accertati, era il terrore del quartiere Montebello. A casa sua è stato trovato un arsenale. E Marek dalla cucina dell’appartamento si affacciava e sparava con armi ad aria compressa modificate. I proiettili danneggiavano vetture, rompevano vetri e addirittura perforavano muri. E i cittadini segnalavano e denunciavano i danneggiamenti. Finché, spiega Il Messaggero, i carabinieri sono riusciti a intercettarlo. Entrando nella palazzina e perimetrando le abitazioni che per traiettoria potevano essere idonee ad esplodere i colpi e cinturando l’area.

Il cecchino di Bracciano

Il 2 febbraio, mentre il cecchino faceva tiro al bersaglio, i militari hanno fatto accesso in uno stabile e dopo aver escluso le abitazioni già note, sono arrivati all’appartamento da cui venivano esplosi i colpi. All’interno hanno trovato sei armi, di cui tre con una potenza tra i 40 e i 50 joule, ovvero al di sopra del limite della legge per la detenzione legale (7.5). E poi silenziatori, centinaia di pallini di diverso calibro, meccanismi per la ricarica automatica tramite bombole e compressori ed anche diverse e costose ottiche per il tiro di precisione a distanza. L’arrestato è stato prima portato nel carcere di Civitavecchia, poi ai domiciliari dopo l’udienza di convalida del fermo.