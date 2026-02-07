Riattivato l’account del legale di Corona, Mediaset: «Mai segnalato il suo profilo». E Falsissimo finisce a teatro

Sul sito di Gruppo Anteprima compaiono le prime date del tour di Corona a teatro, tutte concentrate nel mese di maggio: si parte da Milano il 7 all’Eco Teatro, per poi proseguire a Catania il 14, Napoli il 21, Roma il 22 e Padova il 23

È stato riattivato l’account Instagram di Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona, dopo che nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, gli era stato oscurato il profilo. «Mi hanno sospeso l’account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta», aveva denunciato. «Io parlo solo di questioni giudiziarie (sui social, ndr) – dichiara -, ovviamente con i dovuti modi, e quindi lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito». Secondo quanto apprende Open, il profilo del legale dell’ex paparazzo era stato sospeso perché i contenuti avrebbero generato una crisi virale. Le piattaforme intervengono automaticamente quando un account diventa un moltiplicatore di rischio reputazionale, a prescindere dal ruolo del titolare.

La comunicazione di Meta a Chiesa

Chiesa aveva fatto sapere di aver ricevuto oggi una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. «Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili», ha fatto presente il legale. E se in molti avevano pensato che ci fosse lo zampino di Mediaset, ci ha pensato l’azienda stessa a smentire ogni insinuazione. Mediaset, dicono fonti del gruppo, non c’entra nulla con la sospensione dell’avvocato Ivano Chiesa da Instagram e il profilo non è mai stato segnalato. E precisano che comunque è appannaggio delle piattaforme decidere cosa sospendere e cosa no.

La chiusura di Instagram

La rimozione dell’account di Chiesa segue quella delle pagine social e del canale YouTube di Corona. Ieri l’ex agente fotografico aveva debuttato su X, ma quella pagina non è più accessibile. Il suo primo post sulla piattaforma conteneva un durissimo attacco a Mediaset, sia per la cancellazione dai social sia per la richiesta dei 160 milioni in sede civile a seguito delle puntate di Falsissimo su Signorini, Piersilvio Berlusconi e altri personaggi tv. Nelle ultime ore però ne sarebbe spuntata un’altra: l’ultimo post parla proprio di quanto accaduto al suo avvocato. «La dittatura dei Berlusconi e Mediaset, manifesta la sua prevaricazione, chiudendo senza motivo il profilo ig del mio avvocato Ivano Chiesa. Vergognosa censura in uno stato democratico», ha scritto.

Falsissimo finisce a teatro

E mentre la querelle va avanti, Corona non si ferma e si fa beffe di tutto e tutti, portando sul palco teatrale Falsissimo, la trasposizione del format che negli ultimi mesi lo ha messo al centro di polemiche. «Fabrizio Corona nei teatri italiani. “Falsissimo in teatro – Scacco matto al potere dei media”», annuncia un comunicato diffuso da Gruppo Anteprima. Nello stesso avviso compaiono anche le prime date del tour, tutte concentrate nel mese di maggio: si parte da Milano il 7 maggio all’Eco Teatro, per poi proseguire a Catania il 14, Napoli il 21, Roma il 22 e Padova il 23.

Foto copertina: ANSA/MATTEO CORNER | Fabrizio Corona esce dal tribunale dopo l’udienza accompagnato dall’avvocato Ivano Chiesa, Milano, 22 gennaio 2026