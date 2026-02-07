Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Marco Travaglio derubato a Latina: spariti i due pc (ma non il portafoglio) mentre era sul palco

07 Febbraio 2026 - 15:56 Alba Romano
Portato via anche il tablet. Il furto nel camerino, mentre il giornalista era impegnato nello spettacolo "Cornuti e contenti"

Un furto strano e silenzioso quello che ha subito il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, mentre si trovava giovedì sera, 5 febbraio, per lo spettacolo “Cornuti e contenti”, sul palco del teatro D’Annunzio di Latina. Qualcuno è entrato nel suo camerino e ha portato via i due computer portatili del giornalista e un tablet. Secondo quanto riporta la Repubblica, il giornalista si è accorto del furto solo a spettacolo finito, quando è tornato in camerino.

Un furto anomalo (e preciso)

A colpire è anche un aspetto: il portafoglio del giornalista non è stato toccato. E anche se la porta del camerino non era chiusa a chiave, non ci sono segni sopra. Per raggiungere la stanza, tra l’altro, occorre passare dalle quinte, in una zona dove è presente solo il personale del teatro. Il ladro dovrebbe esser entrato dall’ingresso principale della struttura (il cancello in via Oreste Leonardi era chiuso e con sbarre). E si sarebbe mosso in modo molto agile, veloce e protetto anche dal fatto che nell’area non è presente un impianto di videosorveglianza.

